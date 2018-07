Obwohl die Erwachsenen dem Weihnachtsmann eine Rute in die Hand gedrückt haben, obwohl sie den Kindern mit Vorliebe schenken, was sie ihnen sowieso kaufen müßten – Weihnachten ist das große Fest der Kinder geblieben, ein Tag, an dem ihnen noch wirklich Wunder geschehen. Darum geben wir in dieser Nummer einem Kind das Wort: der zwölfjährigen Minou Drouet, deren Gedichte vor zwei Jahren erregte Diskussionen (Schwindel! Wunder! frühreifes mäßiges Talent!) hervorriefen. Wie dem auch sei, dies ist die Geschichte eines Kindes, das Weihnachten noch mit unschuldigerer Seele erleben kann.

Für meinen Freund Guy Skotnik mit den Zaubererhänden.

Jo, hast du schon wieder dein Geld ausgegeben, um Futter für diese Tauben zu kaufen?“

In einem Ton, der um Entschuldigung bat, murmelte Jo leise:

„Wenn ich ihnen kein Futter kaufe – wie sollen sie dann wissen, daß Weihnachten ist?“

Die Mutter zuckte die Achseln. „Jedesmal verschwendest du deine ganze Sparbüchse für diese Tiere. Anscheinend hast du noch nicht begriffen, was wir durchmachen müssen.“

Mit gesenktem Kopf flüsterte der Junge: „Doch, Mama, aber wenn mir das ganz egal ist und ich nur will, daß sie auch wissen, es ist Weihnachten...“