Der Zug einer Linie aus dem Geist der Wüste, ein Spiraloid“, ist in Hamburg am 18. Dezember um fünfzehn Uhr elf Minuten begonnen worden.

Hinter einem Heizkörper des Zimmers 213 im zweiten Stock der Hochschule für Bildende Künste am Lerchenfeld muß der Geist der Wüste gesessen haben. Dort nämlich setzte der Wiener Maler Fritz Hundertwasser, Gastdozent der Hochschule, zur astronomisch vorberechneten Minute einen Pinsel mit schwarzer Plakatfarbe an und begann, die Linie zu ziehen. Ungefähr sechzig Kunstschüler sahen zu.

Vor der Tür des Zimmers drängten sich Leute, die eingeladen worden waren, dem Experiment zuzusehen und, so sie es wünschten, an der Linie mitzuziehen. Sie wurden von einem aufgeregten Verwaltungsbeamten der Hochschule am Betreten des Zimmers gehindert. Sie waren dann sehr böse, daß sie vergeblich gekommen waren.

Ein „Manifest“ nämlich, als sechzig mal siebzig Zentimeter großes Plakat gedruckt, hatte sie am Tage vorher eingeladen. Presse, Rundfunk und Fernsehen waren aufgefordert worden, dabeizusein, wenn die große Linie begonnen würde.

Das interessierte natürlich als Sensation und teilte nicht nur diejenigen, denen der „Schlag gegen den tachistischen Sumpf“ etwas sagt, weil sie wissen, daß der Tachismus jene Art moderner Malerei ist, bei der mehr oder weniger zufällig entstehende Flecken – französisch taches – das Bild ergeben. Hundertwasser, Anti-Tachist und Prophet der Linie wollte, daß möglichst viele Menschen kommen und zusehen sollten, und daß „das längste Gedicht der Welt“, wie der Manifestdichter Brock aus Itzehoe die Linie genannt hatte, dadurch so lang wie möglich würde, daß viele nach ihm Pinsel oder Zeichenstift ergriffen und die Linie verlängerten.

Hundertwasser war darum derjenige, der am betrübtesten war, als die Erschienenen nicht eintreten durften. Die meisten hatten schon unten an der Schultür umkehren müssen, wo auf einem Schild zu lesen war: DAS EXPERIMENT HUNDERTWASSER FINDET UNTER AUSSCHLUSS DER ÖFFENTLICHKEIT STATT.