Mit dem Ziel der Beseitigung konzern-steuerrechtlicher Probleme sowie der weiteren Rationalisierung der Verwaltungsarbeit wird jetzt auch innerhalb der Agrippina-Versicherungsgruppe eine Neuorganisation angestrebt. Eine außerordentliche Hauptversammlung der „Agrippina Allgemeine Versicherungs-AG, Köln“ (AK 2,0 Mill. DM) beschloß, die Gesellschaft in eine Rückversicherungsgesellschaft unter dem Namen „Agrippina Rückversicherungs-AG“ umzuwandeln. Die „Agrippina See-, Fluß- und Landtransport-Versicherungsgesellschaft, Köln“ (AK 3,6 Mill. DM) wird in „Agrippina Versicherungs – Aktiengesellschaft“ umbenannt. Unter dem neuen Namen soll die Gesellschaft in Zukunft das direkte Versicherungsgeschäft in allen Versicherungszweigen betreiben. Bei der „Central-Lloyd Verwaltungs-Aktiengesellschaft (AK 0,13 Mill. DM), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der bisherigen „Agrippina See“, sollen die bestehenden Vertragsbeziehungen ebenfalls aus steuerlichen Gründen mit Wirkung ab 1. Januar 1960 in die Form eines Organ- und Ergebnisabführungsvertrages gekleidet werden. Ferner ist beabsichtigt, die „Mitteleuropäische Versicherungs-Aktiengesellschaft“ (AK 1,2 Mill. DM) mit der „Agrippina Versicherungs-AG“ zum Zweck der Verwaltungsvereinfachung zu verschmelzen.

Mit der Inbetriebnahme einer neuen Bandverzinkungsanlage hat die August Thyssen-Hütte AG eine weitere Vervollkommnung ihres Walzstahlangebotes mit immer größeren Akzenten auf der Flachstahlseite erreicht. Zunächst gelangen nur etwa 10 v. H. der ATH-Erzeugung auf den deutschen Markt. Das Unternehmen, das sein neues Produkt gemeinsam mit der Siegeher AG, Geisweid, über die Dreistern-Blech GmbH vertreibt, strebt einen wesentlich größeren Inlandsanteil an, der bei etwa 50 v. H. der Produktion als gesund angesehen wird.