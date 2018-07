Von Paul Bolkovac S. J.

Weihnachten ist eine Chiffre, eine Chiffre für das Geheimnis des Menschen und das Geheimnis Gottes, eine Chiffre für die Begegnung zwischen Mensch und Gott, für den Bund Gottes mit dem Menschen – laßt uns zu Weihnachten eine kleine Weile meditieren über diese Wirklichkeit Gottes und über eine, die eigentliche Möglichkeit des Menschen.

Dunkel und hell zugleich, zu lesen wie ein Fragment von Heraklit, hat Karl Rahner, Professor in Innsbruck und vielleicht der beste Theologe, den die Katholische Kirche zur Zeit hat, in seinem Aufsatz „Zur Theologie der Menschwerdung“ den Satz geschrieben:

„Wenn immer schon jedes wahre Verstehen ein Offenwerden des Verstehenden in das unüberschaubare Geheimnis hinein ist und dieses Geheimnis nicht der nur vorläufig noch unbewältigte Rest des Begriffenen, sondern die Bedingung der Möglichkeit des ergreifenden Begreifens des einzelnen, die uns umgreifende Unbegreiflichkeit des ursprünglichen Ganzen ist (mag einer dieses Ganze nennen, wie er mag), dann ist es nicht verwunderlich, wenn solches erst recht dort geschehen muß, wo das ergreifbare Schicksal des Unbegreiflichen Wortes begriffen werden soll.“

*

Am besten läßt sich meditieren an Hand, mit Hilfe eines Textes. Für eine Meditation am Weihnachtsfest über das Weihnachtsgeheimnis weiß ich keinen besseren Text als jenen Prolog, den Johannes seinem Evangelium voranstellt. In unsere Sprache übertragen, den Sinn heraushebend und auf den Zusammenhang bedacht (ohne wörtliche Übersetzung), heißt es dort:

Kein Mensch hat jemals Gott zu Gesicht bekommen. Erst jener einzige Sohn Gottes, der am Herzen, im Schoße des Vaters ruht, er hat uns Kunde, diese Kunde gebracht.