Die Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln, berichtet jetzt über ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr 1958/59, das sowohl im Hinblick auf die Entwicklung des Umsatzes als auch auf die Rentabilität des Unternehmens den uneingeschränkten Beifall der Verwaltung findet. Auch für die Aktionäre der Gesellschaft, die für ihr Kapital in 1958/59 eine 13prozentige Verzinsung erhalten, dürften die 13 v.H. keine Unglückszahl bedeuten, denn was in der Bilanzbesprechung mit der Presse über das laufende Geschäftsjahr zu hören war, berechtigt durchaus zu schönen Hoffnungen.

Im Berichtsjahr hat Klöckner-Humboldt-Deutz den Umsatzrückgang des vorigen Jahres wieder voll ausgleichen können. Mit 764 Mill. DM ist das Niveau des guten Geschäftsjahres 1956/57 wieder erreicht. Der Konzernumsatz betrug das gegenüber 730 Mill. DM im Vorjahr. Für das weiteren Jahr rechnet die Verwaltung mit Wie weiteren kräftigen Zunahme des Absatzes. mit-Vorstandsvorsitzender Dr. Heinrich Jakopp mitteilte, könnte die 900-Mill.-DM-Grenze in 1959/60 erreicht werden. Unternehmens enthalten die über tragsbücher des Unternehmens Geschäfte über 540 Mill. DM. Im Inland steht die Klöckner-Humboldt-Deutz AG mit beiden Beinen im Investitionsboom, der ihr, da der Zwang zu fast stärkten Rationalisierungsinvestitionen in fast eine Wirtschaftsbereichen sichert. auch weiterhin eine gute Beschäftigung sichert. Auch auf den Auslandsmärkten stehen die Weichen im laufenden Jahr wieder günstiger. Im Berichtsjahr erscheint der Exportanteil mit 28 (29) v. H. des – gestiegenen – Umsatzes leicht rückläufig. Aber von dem jetzt vorliegenden Auftragsbestand entfallen etwa 35 v. H. auf Auslandsprojekte, so daß die Verwaltung in 1959/60 einen Ausfuhranteil von 32 bis 35 v. H. erwartet.

An dem Aufschwung im Berichtsjahre haben die einzelnen Zweige des Unternehmens unterschiedlich teilgenommen. Das Fundament des Konzerns – der Motorenbau, das Traktorengeschäft und die Lastkraftwagenfertigung – konnte verbreitert werden. Für die Landwirtschaft als einem wesentlichen Abnehmer der KHD-Erzeugnisse wird eine „ausgesprochen rege Aufnahmebereitschaft“ festgestellt. Das gleiche gilt für die Bauindustrie, während die Nachfrage aus der Verkehrswirtschaft nicht immer befriedigend verlief.

Das Motorengeschäft als stärkste Säule der Humboldt-Deutz-Gruppe war mit einem Wertumsatz von 325 Mill. DM mit 42,4 v. H. am Gesamtumsatz beteiligt. Die Gesamtausbringung betrug 59 000 (50 400) Einheiten. Der Marktanteil der Klöckner-Humboldt-Deutz-Motoren in der Bundesrepublik liegt damit zwischen 25 und 30 v. H. Im Traktorengeschäft bestreitet das Unternehmen etwa 16 v. H. des westdeutschen Marktes. In dieser Sparte ist eine leichte Zunahme gegenüber 1957/58 zu verzeichnen. Ungünstiger verlief dagegen der Lokomotivbau, der sowohl ein Opfer rückläufiger Exportaufträge als auch einer schleppenden Inlandsnachfrage wurde.

Einen besonderen Part im Konzernorchester hat die Ulmer Lastkraftwagenproduktion gespielt, die an der günstigen Entwicklung der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr maßgeblich, beteiligt war. Der Geschäftsbericht betont, daß „durch namhafte Export- und Behördenaufträge bei einer gleichzeitigen nennenswerten Ausweitung des privaten Inlandsmarktes ein Umsatzzuwachs erreicht werden konnte, der zu einer völligen Auslastung der vorhandenen Fertigungskapazitäten und der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte geführt hat. Die Beschäftigungslage des Ulmer Zweigwerkes ist inzwischen so angespannt, daß die Nachfrage nicht mehr befriedigt werden kann. Mündlich wurde hierzu ergänzt, daß die Verwaltung sich mit Erweiterungsplänen bereits befaßt. Die Kapazität in Ulm müsse in spätestens einem Jahr ausgeweitet sein, sonst müsse das Unternehmen damit rechnen, sichere Positionen im In- und Ausland abgeben zu müssen. Ein Ausbau – der Fertigungsmöglichkeiten dagegen könne die sichere Grundlage auch für einen weiteren Ausbau des Marktanteiles sein, hieß es in Köln.

Mit diesen Plänen wird gleichzeitig auch das Investitionsprogramm der Gesellschaft konkretisiert. In den nächsten zwei bis zweieinhalb Jahren wird die Humboldt-Deutz AG etwa 90 Mill. DM investieren. Neben dem Ausbau in Ulm werden weiterhin Modernisierungs- und Rationalisierungsinvestitionen eine Rolle spielen. – Für die Finanzierung der laufenden Investitionen werden vorerst noch die Abschreibungen als ausreichend angesehen. Eine Kapitalerhöhung ist vorläufig nicht vorgesehen. nmn