Als in der vergangenen Woche die Bundesbank – für die meisten Börsianer überraschend – die Mindestreserven weiter heraufsetzte, da tendierte der Aktienmarkt zunächst unsicher. Zum Wochenschluß gab es aber bereits wieder freundliche Kurse. Gegenwärtig liegen mehrere Faktoren im Widerstreit. Einerseits weiß man natürlich, daß die restriktive Politik der Bundesbank kein Hausse-Moment sein kann, zum anderen hat die Lohn- und Preisdiskussion in Sparerkreisen aber schon so viel Unruhe hervorgerufen, daß allen Restriktionen zum Trotz und ohne Rücksicht auf die respektablen Kurse weiterhin Geld in Aktien angelegt wird. Die jüngsten Dividendenerhöhungen sowie die überaus günstigen Berichte aus fast allen Industriezweigen bestärken überdies die Anleger in ihren Dispositionen. Zu kurz kommt dabei der Rentenmarkt, wo die Dinge völlig im argen liegen. Und immer noch gibt es keinen „Silberstreifen“. Wie eine düstere Wolke schwebt die II. Tranche der Bundesanleihe (500 Mill. DM) über der Börse, der kurz darauf eine Reihe von Länderanleihen folgen wird.

Daß sich nicht nur die Kleinsparer, sondern auch einige Kapitalsammelstellen auszurechnen beginnen, daß diese Beträge kaum zu den jetzigen Zinsbedingungen unterzubringen sind, braucht nur nebenbei erwähnt zu werden. Die Zurückhaltung der Anlegerkreise verschlimmert die Misere bei den festverzinslichen Papieren, deren Kurse stetig zurückweichen. Sechsprozentige tarifbesteuerte Anleihen sind teilweise auf 98 v. H. abgesunken! Es wird schwer sein, am Rentenmarkt wieder zu normalen Verhältnissen zu kommen, zumal die Roßkur vergangener Jahre, nämlich den Zins kräftig zu erhöhen, mit Rücksicht auf die internationalen Kapitalmarktverhältnisse nicht angewandt werden kann.

Wenn sich die Kurse am Aktienmarkt gegenüber der Vorwoche nicht überall halten ließen, dann lag dies an der Neigung des Berufshandels, Gewinne sicherzustellen. Dabei spekulieren jene Kreise offenbar auf „schwache Tage“, die für Ende Januar für möglich gehalten werden. Begründet wird diese Prophezeiung mit dem Hinweis auf die zahlreich angekündigten Kapitalerhöhungen, die erhebliche Beträge binden und allmählich für eine Verbreiterung des Marktes sorgen werden. Diese These hat viel für sich, zumal viele Gesellschaften künftig gezwungen sind, ihr Investitionskapital über Aktien anzuschaffen, weil der Rentenmarkt unergiebig ist. Letzten Endes bleiben solche Prognosen aber stets eine heikle Angelegenheit, und zwar deshalb, weil niemand das Verhalten der internationalen Spekulation vorausbestimmen kann. Neuerdings raten Schweizer Wertpapierfachleute wieder, deutsche Aktien zu kaufen. Andererseits steht man in Bereitschaft, bei definitiver Beendigung des US-Stahlarbeiterstreiks groß in amerikanische Werte einzusteigen. Daneben hält das Interesse für französische Werte an.

Von einer eigentlichen Weihnachtsruhe kann an den Börsen also noch nicht gesprochen werden. Bei den Montanen kam es sogar zu Spitzenumsätzen – nicht zuletzt als Folge der Hoesch-Dividendenüberraschung. Bei Mannesmann erwartet man ebenfalls eine Dividende, die über 10 v. H. hinausgeht. Die Entscheidung darüber wird allerdings noch mehrere Monate auf sich warten lassen, denn noch ist nicht einmal das Geschäftsjahr zu Ende. Bergwerks-Aktien sind begreiflicherweise weiterhin vernachlässigt. Rückläufig waren besonders die Aktien der Gelsenkirchener Bergwerks-AG. In Aktionärskreisen scheint man zwar die Zechenstillegungen wegen der Aussichten auf eine bessere Rentabilität zu begrüßen, aber gleichzeitig sind gewisse Befürchtungen aufgetaucht, daß durch die Zechenstillegungen Abschreibungen vorgenommen werden müssen, die eine bessere Dividende als bisher ausschließen. Kurt Wendt