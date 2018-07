Wenn nicht alle Zeichen trügen, stehen dem Ruhrbergbau harte Auseinandersetzungen bevor. Die Absicht, das Schiff des alten Kohlen-Syndikates wieder flottzumachen, war – zunächst – schon in den eigenen Reihen nicht auf allseitige Begeisterung gestoßen. Aber nachdem dieses Problem offenbar gelöst ist, sind besonders harte Widerstände erst noch in den Büros der Hohen Behörde in Luxemburg zu, brechen. Dafür bürgt schon allein der Name des niederländischen Vizepräsidenten .Dirk Spierenburg.

In der vergangenen Woche haben, mit wenigen Ausnahmen, die Zechenunternehmen des Ruhrbergbaus einen Vertrag über eine einheitliche „Ruhrkohlenverkaufsgesellschaft mbH“ ratifiziert. In Essen wird damit gerechnet, daß die neue Organisation noch vor Ablauf dieses Jahres geschlossen dasteht. Das bedeutet, daß in Zukunft die gesamte auf den Markt kommende Förderung der Ruhrzechen bis auf kleine, „nicht ins Gewicht fallende Mengen“ von einer einzigen Verkaufsgesellschaft vertrieben wird.

An der Ruhr wird diese Neugründung – die in gewisser Weise an die Tradition des früheren Rheinisch – Westfälischen Kohlensyndikats wieder anknüpft – zu den Rationalisierungsmaßnah- men gerechnet, zu denen sich der Bergbau gezwungen sieht; Das bisherige Verkaufssystem – im Jahre 1956 mußten nach langwierigen und erbitterten Auseinandersetzungen mit der Hohen Behörde drei formal selbständige Verkaufsgesellschaften gegründet werden – wird von der neuen Einheitsgesellschaft abgelöst.

Die bisherigen drei Verkaufsgesellschaften werden ihre Aufgaben für eine Vertragsdauer von drei Jahren auf die Ruhrkohle-Verkaufs-GmbH übertragen. Sie übernimmt von den Bergwerksgesellschaften des Ruhrreviers den Vertrieb all der Mengen, die für den freien Absatz bestimmt sind. Ausgenommen von dieser Regelung sind die sogenannten „Verbundlieferungen“ – sie hießen bisher Werkselbstverbrauch – und der Landabsatz, der von den Unternehmen selbst durchgeführt wird. Auf Verbundlieferungen, Landabsatz und Eigenverbrauch der Zechen entfällt etwa die Hälfte der verwertbaren Förderung, so daß die neue Verkaufsorganisation mit etwa 60 Mill. t Kohle im Jahr auf dem Markt operieren kann.

Auf die Mengen, die der Verkaufsgesellschaft Zur Verfügung gestellt werden, gibt jedes Bergwerksunternehmen eine Jahresmeldung. Für das zweite und dritte Geschäftsjahr soll eine Mengenzusage gegeben werden. Durch diese neue Regelung soll die Dispositionsfähigkeit des Verkaufs vor allem im Hinblick auf den Abschluß langfristiger Lieferverträge wesentlich verbessert werden. Ein Novum des Vertrages ist die Möglichkeit der Verkaufsgesellschaft, im Bedarfsfalle bei anderen Lieferanten Zukäufe vorzunehmen, falls die von den Zechen zur Verfügung gestellten Mengen zur Deckung des Bedarfes nicht mehr ausreichen. Dieser Passus soll dem gemeinsamen Verkaufsbüro mehr Bewegungsfreiheit und den langfristig interessierten Kohlenabnehmern größere Sicherheit der Versorgung garantieren. Dahinter verbirgt sich wohl das frühere Gespenst – und der heutige Wunschtraum – einer Mangellage.

Wieweit der einheitliche Verkauf auch den Überfluß an festen Brennstoffen wird steuern können, muß die Praxis erweisen. Der Beschäftigungsausgleich der einzelnen Zechengesellschaften untereinander ist wiederum ein Bestandteil des Vertrages. Wie bisher soll eine möglichst gleichmäßige Verteilung der anfallenden Aufträge vorgenommen werden. Dabei werden auch die von den Zechen selbst verbrauchten und selbst abgesetzten Mengen, über welche die Verkaufsgesellschaft sonst nicht verfügt, mit berücksichtigt. Darüber hinaus ist es möglich, daß eine Zeche ihre „Beschäftigungsquote“ auf eine andere überträgt. Das bedeutet immerhin, daß eine stillegungsreife Zeche ihre bisherige „Marktquote“ an eine andere, die ihre Kohle billiger fördern kann, veräußern darf.

In welchem Umfang diese Bestimmungen des neuen Vertrages in Anspruch genommen werden, liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der Verkaufsgesellschaft. Sie ist zunächst für alle Zechen, gute und schlechte, der Weg an die Futterkrippe des Marktes. Aber zusammen mit der – ebenfalls in Geburtswehen liegenden – neuen Aktionsgemeinschaft des Bergbaus, die den Boden für weitere Zechenstillegungen bereiten soll, könnte der Verzicht auf unrentable Fördermengen auf dem Wege eines solchen Krisenkartells vielleicht erleichtert werden. Nmn