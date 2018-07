Die Maschinenfabrik Beth AG in Lübeck, ein Spezialunternehmen für Luftfilter mit einem ausgezeichneten Ruf, wird jetzt in eine GmbH umgewandelt. Die Großaktionäre der Gesellschaft, die nach Einziehung eigener Aktien nur noch über ein Kapital von 0,26 Mill. DM verfügt, haben den Kleinaktionären kein offizielles Abfindungsangebot .gemacht, sondern wollen sie als Gesellschafter im Unternehmen belassen. Nur wenn ein Aktionär unter nom. 500 DM besitzt, wird er ausgeschaltet; seine Aktien werden im öffentlichen Verfahren versteigert. Begründet wurde die Gesellschaftsumwandlung mit dem Hinweis, daß die Form der Aktiengesellschaft „zu teuer“ und im übrigen für die Gesellschaft nicht mehr zweckmäßig sei.

Gegen diesen Schritt dürfte grundsätzlich nichts einzuwenden sein, zumal hier den Aktionären Gelegenheit gegeben ist, weiterhin im Betrieb zu bleiben, eine Möglichkeit, die – sieht man sich die Umwandlungswelle an – durchaus zu den erfreulichen Seltenheiten geworden ist. Wenn es auf der Hauptversammlung dennoch zu Auseinandersetzungen zwischen Verwaltung und einigen Kleinaktionären kam, dann lag es an der Mißachtung üblicher Formen und Gebräuche, die zwangsläufig den Unwillen der Aktionäre hervorrufen mußte.

Es begann damit, daß unter gewiß nicht sehr kavaliermäßigen Umständen eine Journalistin, die von einer namhaften Wirtschaftszeitung den Auftrag hatte, einen üblichen Hauptversammlungsbericht zu machen, hinauskomplementiert wurde. Man hatte den Wunsch, „unter sich zu sein“, allerdings ein Wunsch, den nicht alle Aktionäre teilten. Dann wurde den Aktionären die Genehmigung einer Umwandlungsbilanz zugemutet, die zunächst nicht einmal schriftlich vorlag, sondern dort, wo sie von der Bilanz per 30. Juni 1959 abwich, mündlich vom Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Norbert Sternfeld erläutert wurde. Auf Protest der Aktionäre stellte man – nach einer Vertagung der HV – eine schriftliche Umwandlungsbilanz auf, jedoch nur in einem Exemplar, so daß diese wiederum verlesen werden mußte. Der neue Gesellschaftervertrag, ein umfangreiches Werk, wurde den Kleinaktionären erst während der HV überreicht, obwohl – wie sich herausstellte – ein Aktionär mehrere Tage vorher um die Überlassung des Vertragswerks gebeten hatte, damit er es von seinem juristischen Beistand überprüfen lassen konnte. Dieser an und für sich selbstverständliche Wunsch wurde ihm von der Gesellschaft abgeschlagen. Zum Schluß wurde der Hauptversammlung sogar zugemutet, über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Rumpfgeschäftsjahr seit dem 1. Juli 1959 bis zur Umwandlung abzustimmen, ohne daß der HV auch nur eine einzige Zahl vorgelegt worden war, geschweige denn eine Bilanz.

Daß bei einem so sonderbaren Verfahren Proteste zu Protokoll gegeben wurden, versteht sich von selbst. Kommentar des AR-Vorsitzenden: Protestieren Sie, soviel Sie wollen! Für die Vertagungspausen, die wegen der schlechten HV-Vorbereitung notwendig wurden, bot er wiederholt Skat-Karten an, bis sich die Aktionärsseite diesen ungewöhnlichen Ton verbat. Auf gleichem Gebiet lag die einem, sich nach dem Termin für die Aktienversteigerung erkundigenden Kleinaktionär gegebene Empfehlung, er möge an den Vorstand schreiben und Rückporto beilegen, dann werde er schon die gewünschte Auskunft erhalten. – dt