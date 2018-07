Die Genfer Atomkonferenz hat sich bis 12. Januar vertagt. Die Sachverständigen konnten sich über die Kontrolle unterirdischer Kernexplosionen nicht einigen.

Die Verhandlungen stecken in einer Sackgasse, aber es gilt als sicher, daß die drei Atommächte ihre Kernversuche zunächst nicht wieder aufnehmen werden. Die Frist für den Versuchsstopp läuft am 1. Januar ab.

Als „explosiv“ bezeichnete der indische Premierminister Nehru die Lage an der indisch – chinesischen Grenze. Er würdigte zwar die Bemühungen Pekings, den Streit auf friedlichem Wege beizulegen, lehnte jedoch eine Einladung des rotchinesischen Ministerpräsidenten Tschu En-lai nach China ab.

Staatspräsident Mao Tse-tung ist in die von Rotchina besetzten indischen Grenzgebiete gereist. Von seiner Beurteilung der strategischen Lage – und von der Stärke des sowjetischen Druckes auf Peking – wird es nicht zuletzt abhängen, ob die Rotchinesen im neuen Jahr neue „Explosionen“ vermeiden.

Das sowjetische Außenministerium veröffentlichte jetzt den Brief des sowjetischen Ministerpräsidenten Chruschtschow an Bundeskanzler Adenauer vom 15. Oktober. Chruschtschow erkennt den Wunsch der Bundesregierung nach Abrüstung und Entspannung an, fordert aber als Beweis den Verzicht auf Atomwaffen sowie die Zustimmung zu einem Friedensvertrag mit der Sowjetunion.

Während Chruschtschow immerhin verbindlich im Ton – wenn auch hart in der Sache – war, legte sich die sowjetische Presse in letzter Zeit immer weniger Zurückhaltung auf. Die Bundesregierung sabotiere die Entspannung und störe die Friedensbemühungen auch der westlichen Mächte – so lautet ihre Propagandathese.

UN-Generalsekretär Hammarskjöld ist zu einer sechswöchigen Afrikareise aufgebrochen. Mit dieser Informationstour, die ihn durch mehr als 20 Länder führen wird, soll vor allem die weltpolitische Bedeutung der jungen afrikanischen Staaten betont werden.

In die Südafrikanische Union wird Hammarskjöld nicht reisen. Schon seit langem sind die Beziehungen zwischen Pretoria und dem UN-Hauptquartier wegen der Rassenfrage sowie der Treuhandverwaltung von ehemalig Deutsch-Südwest sehr gespannt.