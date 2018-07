Inhalt Seite 1 — Wir leben nicht mehr in Metternichs Zeiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für einen neuen Stil in der Politik

Es ist an sich eine bare Selbstverständlichkeit, daß, sofern überhaupt ein Dualismus zwischen Politik und Wirtschaft zu denken ist, die Beziehungen zwischen diesen beiden Bereichen mit der sich verändernden weltpolitischen Situation und dem sich gleichzeitig vollziehenden gesellschaftspolitischen Entfaltungsprozeß fortdauernden Wandlungen unterworfen sein müssen. Die Vorstellung, daß die Wirtschaft sozusagen ihren eigenen Lebensbereich fernab der Politik hätte und daß andererseits unter „Politik“ nur das zu verstehen sei, was die Beziehungen eines Landes zu anderen Ländern anlangt, gehört in das vergangene Jahrhundert und wird den Erfordernissen unserer Zeit in keiner Weise mehr gerecht. Damit soll die Bedeutung der Außenpolitik nicht geschmälert werden. Aber nicht alles, was die Völker verbindet oder trennt, ist im zünftlerischen Sinne „Außenpolitik“. So gewiß politische Ereignisse oder Entscheidungen die Wirtschaft berühren, so gewiß ist auch, daß die Politik von wirtschaftlichen Tatbeständen nachhaltig beeinflußt wird.

Wirtschaft spielt überall mit

Damit, daß ein Phänomen als eine politische oder wirtschaftliche Frage charakterisiert wird, kann man der Komplexität des Lebens der Völker nicht mehr gerecht werden. Hier geht es nicht um Rangordnungen, sondern um Zuordnungen. Je mehr bei der modernen Entwicklung jedwede nationale Entscheidung auch, über die Grenzen eines Landes hinaus Wirkungen zeitigt, so daß im isolierten nationalen Raum überhaupt keine glücklichen gesellschaftspolitischen Lösungen, mehr denkbar sind, desto mehr wird offenkundig, daß sich der Charakter und der innere Gehalt der Außenpolitik kaum mehr abgrenzen läßt, sondern ein neuer politischer Stil in der Gestaltung der Völkerbeziehungen erforderlich wird. Was zu Metternichs Zeiten, vor der Erfindung der Eisenbahn oder gar im reinen Merkantilsystem Außenpolitik gewesen ist, kann nicht mehr Maßstab für die Gegenwart sein. Wo die Grenzen fast nur noch staatsrechtliche ‚ im Zusammenleben der Menschen aber fast nur noch symbolische Bedeutung haben, kann und darf nicht alles, was das Verhältnis eines Landes gegenüber dem Ausland anlangt, ausschließlich als Außenpolitik gelten.

Es ist ja schließlich nicht mehr zu übersehen, wie sehr das Schwergewicht der zwischenstaatlichen Beziehungen heute auf wirtschaftlichem Gebiet liegt, und wie sehr vor allen Dingen die Freundschaften zwischen den Völkern darauf beruhen, daß durch einen freien Güteraustausch und Kapitalverkehr die Wohlfahrt und die soziale Sicherheit der Völker befruchtet werden. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe handelt es sich beileibe nicht um technische Maßnahmen, wie etwa die Gestaltung eines internationalen Fahrplans, sondern um eine eminent politische Frage, die für das Freundschafts- oder Spannungsverhältnis zwischen den Nationen von immer größerer Bedeutung wird.

Es geht hier auch nicht um Ressortszuständigkeiten, sondern um eine Denkweise die den Anforderungen unserer Zeit gerecht wird. Wenn, um ein aktuelles Beispiel anzuführen, die Problematik des Sahara-Öles im Zusammenhang mit der Energieversorgung des Gemeinsamen. Marktes zur Debatte steht, so ist gar nicht daran zu zweifeln, daß es sich hier sowohl um eine wirtschaftspolitische als auch um eine außenpolitische Frage handelt; aber beides zusammen macht eben erst „die Politik“ aus.

Es zeigt sich auch immer deutlicher, wie zwingend die innere wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Ordnung eines Landes das Verhältnis zu anderen Nationen bestimmt. Wir erleben es gerade in der Gegenwart besonders anschaulich, daß unterschiedliche Gesellschaftsformen unversöhnliche Gegensätze schaffen. Freundschaften oder Feindschaften zwischen den Nationen gründen sich heute nun einmal nicht nur auf außenpolitische Übereinstimmungen oder Spannungen, sondern sind in sehr differenzierter Weise meist Ausdruck und Ausfluß einer vielschichtigen Problematik vor allem auch wirtschafts- und gesellschaftspolitischer Art.