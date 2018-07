FÜR alle, die ein Weihnachtsgeschenk in letzter – Minute suchen

„Mysterium Heimat – Städte und Landschaften im deutschsprachigen Raum“; Verlag für Internationalen Kulturaustausch, Berlin; 463 S., 15,90 DM.

ES ENTHÄLT Essays und Aufsätze über viele deutsche Städte (darunter: Berlin, Dresden, Hamburg, Bremen, Köln, München) und Landschaften (darunter: Ostpreußen, Mecklenburg, Oberschlesien, Schleswig-Holstein, Bergisches Land, Rheingau, Fränkischer Jura, Oberbayern) von meistens guten und zum Teil illustren Autoren wie: Thomas Mann, Hans Scholz, Hermann Kesten, Wilhelm Lehmann, Rudolf Alexander Schröder, Georg von der Vring, Rudolf Hagelstange, Heinrich Böll, Stefan Andres, Carl Zuckmayer, Hermann Hesse, Reinhold Schneider, Georg Britting, Ernst Heimeran und Carl Jacob Burckhardt.

ES GEFÄLLT weil es unter dem uns unnötig mysteriös erscheinenden Titel, in schlichtes, helles Türkis gebunden, einen Eindruck davon vermittelt, was Deutschland ist und war und sein kann – einen Eindruck, wie ihn in dieser umfassenden, ausgeglichenen, durch Nebeneinandersetzung von Widersprüchen gegen jeden Widerspruch gefeiten Form eben doch nur die Anthologie geben kann. Wir wünschten uns eine Parallel-Anthologie, die dann weniger auf die Landschaft und mehr auf ihre Bewohner bezogen wäre. a.f.