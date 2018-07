Das Betonrelief von Günter-Ferdinand Ris für das Kölner Hildegardis-Gymnasium beweist überzeugend, daß die vielberedete Integration von Plastik und Architektur nur möglich ist, wenn die Aufgaben beider Künste von Anfang an aufeinander abgestimmt werden. Ris hat das Relief nicht als Applikation, sondern die Wand selber als Relief aufgefaßt.

Henry Moore hatte die gleiche Absicht, als er die Backsteinwand des Rotterdamer Bauzentrums skulptierte, aber im Unterschied zu Ris hat Moore das vorkragende Mauerwerk erst hinterher behauen können. Die sich über zwei Geschosse erstreckende Reliefkomposition (8,30 X 11,50 m) von Ris wurde mit der gesamten Wand in einem Guß erstellt. Dieses technisch und künstlerisch interessante Verfahren wurde Ris durch die Kölner Architekten Berner und Jacobs ermöglicht.

Um die technische Einheit von Wand und Relief zu veranschaulichen, mußte Ris die Wand zum „Thema“ machen. Hätte er, wie es meist geschieht, irgendeine Form an die Wand geheftet, so wären die künstlerischen Möglichkeiten der neuartigen Technik ungenutzt geblieben. Ris hat daher folgerichtig die Betonwand „aufgefaltet“, damit sie nicht nur als Fläche wirke, sondern, als räumliches Gefüge von Massen- und Leervolumen, die in präzisem Zusammenwirken die Wand als plastisches Gebilde erscheinen lassen.

Die kräftigen Hebungen und Senkungen, die in geometrischen Formen aufeinandertreffen, erwecken gleichsam die Wand zum Leben. Es wurde eine monumentale plastische Wirkung entwickelt, die dem Sinn einer Synthese der Künste gerecht zu werden vermag. Eduard Trier