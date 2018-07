Von Johannes Jacobi

Die meisten Theatergebäude, die in Westdeutschland während des Krieges zerstört wurden, sind neu errichtet worden. Bei den letzten, die augenblicklich entstehen oder geplant werden, können die Fehler vermieden werden, die bei den ersten Theaterneubauten begangen worden sind Anfangs hat man nur an das Wohlbefinden des Publikums gedacht. Der architektonische Akzent lag deshalb auf den Zuschauerräumen. Daneben spielte die Stellung des Theatergebäudes im Stadtbild eine Rolle. Die Bühne jedoch (und mit ihr das Herz eines Theaters) wurde in vielen Fällen einer späteren „Baustufe“ vorbehalten oder nach konventionellem Muster angefügt.

An markantesten ^Neuauten haben’sich funktionelle Mängel gezeigt, die von der Theater-Unerforterben auch phantasievoller Architekten zeugen. Als eine mächtige Dominante des Stadtbildes steht zum Beispiel in Köln das Große Haus Werner Riphahns. Sein Zuschauertrakt ist so schön wie modern. Originell und organisch erschien anfangs auch das konisch geformte Bühnenhaus. Doch fällt in obersten Stockwerk eine Tür ins Schloß, dann zucken unten auf der Bühne die Spieler zusammen: Der Betonturm ist ein böser Schalleiter (auch für den Orchesternachhall).

Ebenfalls aus akustischen Gründen können Hinter- und Seitenbühnen nicht für Umbauten während des Spiels benutzt werden. Als die erste Schauspielvorstellung in diesem Hause inszeniert wurde, mußte der Regisseur die Handlung nach vorn auf den Orchesterdeckel ziehen, weil man von den Seitenplätzen aus die Bühnentiefe nicht einsehen konnte. Der zu knapp berechnete Orchesterraum wurde bereits nach dem ersten Spieljahr kostspielig erweitert. Er scheint noch immer nicht auszureichen.

In einem anderen, wegen seiner aufsehenerregend den Architektur vielbesprochenen Neubau, dem Stadttheater zu Münster, ist die Bühne im Grundriß vernachlässigt worden. Wenn dieser Teilbau eines Theaters einmal fertiggestellt sein wird – das – wird fast ebensoviel kosten, wie das als sensationell billig gepriesene Fragment, das man jetzt als „Theater“ dort sieht – auch dann dürfte für die falsch konzipierte Bühne nicht, mehr viel herauszuholen sein. Der Spielbetrieb verursacht demgemäß hohe technische Kosten.

Am „Donnerschlag“ von Münster zeigt sich nun, daß man – wenn auch auf Kosten der Öffentlichkeit – aus Fehlern lernen kann. Drei von den vier Münsteraner Architekten haben nämlich das Stadttheater in Gelsenkirchen gebaut, das kurz vor Weihnachten eingeweiht worden ist. Es sind die Diplomingenieure Werner Ruhnau, Ortwin Rave und Max Don Hausen. Sieht man ihren Bau von außen, bei Tage und von weitem an, so erweist sich das Große Haus als ein Glaskasten, der nicht unbedingt ein Theater sein müßte. Konfektionsform der Moderne. Das seitlich angeschlossene Kleine Haus wirkt durch seine völlig geschlossenen Steinwände schon eher als Experimentierstätte, ein Studio, wie es hier gewollt wurde.

Doch der große Glaskasten verändert sein Gesicht, sobald er abends als Theater in Betrieb ist. Dann verschwindet die Außenhaut fast vollständig, und hervor tritt mit Hilfe verborgener Lichtquellen das Funktionelle: die hell leuchtende, bauchige Rückwand des Zuschauerraums, vor dem sich wie zwei übereinander freischwebende Tabletts die Foyers ausbreiten. Zwischen Zuschauerraum und