Die Hauptversammlung der Erin Bergbau AG war der Schwanengesang dieser Zeche, die mit ihrem Namen nach der vollzogenen Umwandlung auf die Dortmunder Bergbau AG auch ihre Selbständigkeit aufgegeben hat und wieder ganz in den Konzernverband mit der Gelsenkirchener Bergwerks AG „heimgekehrt“ ist. Die Umwandlung wird nunmehr am 4. Januar in das Handelsregister eingetragen werden. Auch die Hohe Behörde hatte noch kurz vor der Hauptversammlung die Fusion genehmigt; das Verfahren war einfach, weil in Luxemburg schon früher – im Jahre 1955 – die Zustimmung zu dem Erwerb der Zeche Erin erteilt worden war.

Das Stammkapital wurde bei der Deutschen Philips GmbH um 42,5 auf 60, bei der Valvo G.m.b.H. um 10 auf 20 und bei der Allgemeinen Deutschen Philips Industrie G.m.b.H. (Alldephi) um 55 auf 140 Mill. DM erhöht. Mit diesen Kapitalerhöhungen wurden bereits vorhandene Rücklagen in haftendes Kapital umgewandelt. Die neuen Stammeinlagen der Deutschen Philips GmbH und der Valvo GmbH hat die Allgemeine Deutsche Philips Industrie G.m.b.H. (Alldephi) übernommen, deren letzte Kapitalerhöhung von 50 auf 85 Millionen DM im November 1956 erfolgte. Die Belegschaft der Deutschen Philips-Unternehmen zählt z. Z. ca. 23 000 Personen.

Die Aachener Rückversicherungs-Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 1958/59 einen Gewinn von ca. 362 Mill. DM aus. Die Verteilung des Gewinns soll der Hauptversammlung wie folgt vorgeschlagen werden: 12 v. H. Dividende auf das eingezahlte Aktienkapital von 2,125 Mill. DM, d. i. pro Aktie 10,20 DM und 2 v. H. Bonus für das Geschäftsjahr 1958/59 auf das eingezahlte Aktienkapital, d. i. pro Aktie 1,70 DM, ferner 20 000 DM als Zuwendung an die Versorgungskasse für die Angestellten, 50 000 DM als satzungsgemäße Gewinnanteile. Die Weiterentwicklung der Geschäfte macht nach dem bisher möglichen Überblick befriedigende Fortschritte.

In der Hauptversammlung der Iduna-Germania Allgemeine Versicherungs-AG, Hamburg, sind der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht für 1958 gebilligt worden. Nach Zuweisung zu den Rücklagen wurde ein Reingewinn von 0,21 Mill. DM ausgewiesen (einschließlich 0,05 Mill. DM Vortrag aus dem Vorjahr). Auf das volleingezahlte Grundkapital von 1,5 Mill. DM schüttete die Gesellschaft eine Dividende von 10 v. H. nebst 3 v. H. Bonus aus. Der versicherungstechnische Gewinn (Branchenüberschuß) hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter gesteigert, nämlich von 0,54 auf 1,43 Mill. DM. Den Rücklagen wurden 1,04 Mill. DM zugeführt. Die Beitragseinnahme stieg um rd. 10 v. H. auf 56,81 Mill. DM. Von dem Gesamtgeschäft entfielen 44,95 v. H. auf die Kraftfahrversicherungen, es folgten Feuer (einschließlich Nebensparten) mit 22,61 v. H., Transport (einschl. Nebensparten) mit 17,66 v. H., Haftpflicht mit 10,23 v. H. und Unfall mit 4,55 v. H. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde im Dezember 1958 um 3 auf 4.5 Mill. DM erhöht, und zwar durch Ausgabe von Namensaktien mit einer Einzahlung von 25 v. H. zuzüglich 10 v. H. Aufgeld. Der Verlauf des Geschäftes in 1959 ist zufriedenstellend gewesen.