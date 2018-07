Noch einmal: Steuerbilanz kontra Handelsbilanz – Ein Diskussionsbeitrag

Von Wolfgang Pohle

In der Debatte über die Reform, des Aktienrechts spielt die Frage eine große Rolle, welche der beiden von einem Unternehmen vorzulegenden Bilanzen der „Wahrheit“ näherkomme, die Handels- oder die Steuerbilanz. In den Spalten des Wirtschaftsteils der ZEIT sind zu diesem Thema bereits mehrere Beiträge veröffentlicht worden. Zuletzt äußerte sich (in Nr. 25) dazu Professor O. Bühler, München – in kritischer Erwiderung auf einen Artikel von Wolf gang Pohle, bisher Vorstandsmitglied der Mannesmann AG, ab 1. Januar 1960 Friedrich Flick KG –, der sich (in Nr. 21) gegen den „Nimbus einer idealen Rechenschaftslegung durch die Steuerbilanz“ gewendet hatte und hier noch einmal das Wort erbeten hat.

Der Grundsatz der Bilanzwahrheit, der nach Meinung der Kritiker bei den handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften zu kurz kommt, wird, wie ich glaube, überfordert, wenn mit seiner Hilfe der sogenannte „wahre Gewinn“ ermittelt werden soll. Was „wahr“ in diesem Sinne am Bilanzstichtag bedeutet, vermag zu diesem Zeitpunkt nur ein Prophet vorauszusagen. Erst wenn Stile Aktiven und Passiven ihren monetären Niederschlag gefunden, also zu Einnahmen und Ausgaben geführt haben – was vielfach erst nach Jahrzehnten der Fall ist – steht fest, wie im Sinne des „wahren Gewinns“ hätte bilanziert werden müssen. Da nun aber trotz dieser Schwierigkeiten in der Bilanz konkrete Wertansätze zu bilden sind, muß nach Prinzipien verfahren werden, die dem Bilanzierungszweck gemäß sind. Dabei kann jedochdas utopische Ziel einer Ermittlung des „wahren Gewinns“ nicht erreicht werden.

Die Handelsbilanz

Wenn der Kaufmann in der Handelsbilanz vorsichtig rechnet, geht es ihm im Normalfalle – und an Hand von Mißbrauchen sollte man grundsätzliche Probleme nicht diskutieren – nicht um das „Verschwindenlassen von Gewinnen“, sondern um die vorsichtige Beurteilung, ob überhaupt und in welcher Höhe ein Gewinn vorliegt. Im übrigen können Gewinne durch die Bilanzierung nie zum Verschwinden gebracht, sondern höchstens zu Gunsten einer späteren Periode zeitlich verlagert werden.

Der Zweck der Handelsbilanz, Rechenschaft über die Tätigkeit eines Unternehmens und über das verwaltete Vermögen zu legen, erfordert im Interesse der Gläubiger und auch im wohlverstandenen Interesse der Aktionäre, daß mit dieser Bilanz kein zu günstiges Bild entworfen wird. Dem so definierten Zweck der Handelsbilanz widerspricht es, wenn der Kaufmann Wertansätze bildet, die sich nur bei günstigem Geschäftsablauf als sogenannte „wahre Werte“ herausstellen. Wie gefährlich es ist, wenn die Rechenschaft legende Verwaltung eines Unternehmens diesen Grundsatz nicht beachtet, lehren uns die von Prof. Bühler in Erinnerung gerufenen Zusammenbrüche von 1929. Dasselbe kann aber auch in der Gegenwart bei Insolvenzen immer wieder festgestellt werden.