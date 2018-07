Inhalt Seite 1 — Die dynamischste Industrie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Waldemar Ringleb

Der Umsatz der deutschen chemischen Industrie dürfte in diesem Jahr erstmals die 20-Milliarden-Grenze überschritten haben; 1958 waren es gut 18 Mrd. DM Der Zuwachs betrug also rund 11 v. H. Der Produktionsindex ist noch stärker, nämlich um 13 v. H. gestiegen. In dem Auseinanderlaufen der beiden Kurven kommt das sinkende Preisniveau zum Ausdruck.

Auch die chemische Industrie hat also von der guten Konjunktur der letzten Monate profitiert. Der eigentliche Grund der stürmischen Expansion liegt aber im technischen Bereich. Die Erzeugnisse der modernen Chemie verdrängen ständig andere Produkte – die Kunststoffe, Metalle, Kunstfasern, Naturfasern, Folien, Papiere und Pappen.

Den Erzeugnissen der Chemie sind aber auch gänzlich neue Anwendungsgebiete erschlossen worden. Es gibt z. B. viele Medikamente, die man vor kurzem noch nicht kannte; und moderne Waschmittel werden heute für Zwecke benutzt, denen die Seife niemals gerecht werden konnte. Der technische Fortschritt der Chemie ändert die Struktur der Produktion und des Verbrauches. Sie weist unter allen Wirtschaftszweigen die größte Dynamik auf. Ihr Ausgangspunkt ist die Wissenschaft. Ohne Forschung ist die moderne chemische Industrie nicht denkbar. In der Bundesrepublik wendet sie 3 v. H. des Umsatzes für die Forschung auf. Bei den Großunternehmen sind es sogar 5 v. H.

Zum forschenden Verstand aber muß sich der Wille gesellen, der die Erkenntnis in die Tat umsetzt. Das bedeutet Investitionen. Von der Währungsreform bis heute wurden in der deutschen Chemie etwa 11 Mrd. DM investiert. Die drei großen IG-Nachfolgegesellschaften haben verschiedentlich erklärt, daß jede von ihnen laufend etwa 300 Mill. DM im Jahr investieren werde. Die Investitionsbeträge der gesamten chemischen Industrie dürften künftighin etwa 1 1/2 bis 2 Mrd. DM jährlich betragen – eine verläßliche Stütze für die Konjunktur.

Die Expansion erfolgt aber nicht gleichmäßig in allen Bereichen. Vornehmlich Kunststoffe finden immer neue Anwendungsgebiete. Kunststoffe haben nicht nur vorzügliche technische Qualitäten; sie sind nicht nur billig, sondern – und das ist einer ihrer wesentlichen Vorzüge – sie können auch sozusagen nach Maß gefertigt in ihren spezifischen Eigenschaften für den jeweiligen Zweck gesteuert werden. Ihre Wachstumsrate war im abgelaufenen Jahr mit etwa 30 v. H. überaus hoch.

Auf der anderen Seite gibt es innerhalb der Chemie Bereiche, in denen die Dinge nicht so günstig liegen. Stickstoffdüngemittel z. B. gehörten vor gar nicht allzulanger Zeit noch zu den Wunderkindern der Chemie. Heute stagniert dieser Fertigungszweig. 1959 wurde das Produktionsvolumen von 1958 nicht mehr ganz erreicht. Von einer Bedarfssättigung kann jedoch nicht gesprochen werden. Im Kampf gegen den Hunger in den Entwicklungsländern wird die künstliche Düngung auch weiterhin einen wichtigen Platz einnehmen. Die armen Länder können Stickstoffdüngemittel aber nicht in genügender Menge kaufen. Sie gehen darum mehr und mehr dazu über, eigene Fabrikationsstätten zu bauen.