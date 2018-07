Von Erich Fried

Fast; als wären wir dabeigewesen: die kräftigen Flügelschläge, wie wir sie schon als Kind geträumt haben; die wie zu einer Kreuzigung weitausgestreckten Arme, und dann der Ruderschlag nach unten, rechts und links zugleich, mit zu Schalen gewölbten Händen. So stieg er auf, ruckweise, höher und höher. Wir alle wissen es. Und die Sonne, freundlich zuerst, weil sie die Luft über der Küste erwärmte und aufsteigen ließ, so daß ihm das Fliegen leicht wurde, daß er höher stieg, immer höher – dann aber das unaufhaltsame Weichwerden des Wachses, das Schmelzen der Verbindung zwischen hilflos rudernden Armen und eigenwilligen, zerrenden, im Höhenwind von ihm wegstrebenden Flügeln. Wir müssen nur die Augen schließen, dann sehen wir ihn fallen, weiß durch den blauen Raum, schon tief unten, schon sehr klein, und zuletzt noch ein wenig Gischt, weißlich auf blaugrünem Wasser, in dessen Grund die leere Muschel liegt. Fast, als wären wir dabeigewesen.

Vielleicht deshalb, vielleicht gerade, weil wir die Geschichte schon von Kindheit kennen, haben, wir an die Flügel nicht gedacht. Und wir waren abgelenkt. Wir haben dem nackten hellen Körper nachgesehen, der aus dem Himmel ins Meer fiel, und dann haben wir den Menschen zugesehen, die zu Wasser und zu Lande ihren Geschäften nachgingen und seinen Sturz nicht bemerkt hatten. Die Flügel haben wir vergessen.

Wie das Rennpferd vorwärtsjagt, wenn der Reiter gestürzt ist und ohnmächtig oder tot hinter dem Hindernis liegt; wie es befreit zügellos weiterrennt und vielleicht als erstes ans Ziel kommt, so flogen die Flügel weiter, frei und allein, hoch oben im Blau unter der Sonne. Sie blieben unbemerkt. Die Bauern und Schiffsleute sahen nur sich und ihre Arbeit und den Erntesegen und die Hafenhuren ihrer Träume. Wir sahen nur Ikarus und die Bauern und Schiffsleute. Die Flügel sah keiner.

Reiterlos flogen sie weiter, wie der verwaiste Schimmel im Rennen. Nur daß das Rennen bald zu Ende ist, an einem im voraus, genau bestimmten, mit Latten und weißem Band abgesteckten Ziel. Aber der Flug hat kein Ende.

Sehen können wir nichts mehr, weil der Himmel zu hoch und zu weit ist, weil die Sonne blendet, und weil wir die Flügel damals gleich im Augenblick ihrer Entfesselung aus den Augen verloren. Aber das Rauschen, das wir manchmal hören, ist nicht das Summen der Muschel und nicht das weit zurückgewichene Meer und auch nicht das Blut in unseren Ohren.