J. B., Wien, im Dezember

Hatte das Jahr 1958 dem Wiener Aktienmarkt vorwiegend Kurseinbußen gebracht, so hielten sich die Werte in den ersten fünf Monaten 1959 bei kleinen Umsätzen verhältnismäßig stabil. Man hatte die Substanzanreicherung in den Eröffnungsbilanzen längst berücksichtigt, der Konjunkturverlauf war undurchsichtig und die Rendite weiterhin klein. Auch die Ausländer-Konvertibilität schien zunächst keine neuen Anregungen zu bringen.

Eine Wende zur Hausse begann im Mai, und zwar als Folge ausländischer, vor allem deutscher, aber auch schweizerischer Käufe. Deutsche Investoren konnten auf Grund der Bilanzen leicht nachrechnen, daß – verglichen mit dem Kursniveau an ihren Börsen – die österreichischen Aktien im Durchschnitt noch unterbewertet waren. So kam man bis Ende Juni bereits auf einen Kursgewinn bei Industrieaktien von etwa 12 v. H., der sich dann im Juli um weitere 25 v. H. steigerte. Das war nun für Wiener Maßstäbe schon eine enorme Hausse. Der Sommer, sonst sehr börsenstill, brachte auch für österreichische Begriffe große Umsätze. Mit fast 60 Millionen hatte man im Juni fast soviel Aktien umgesetzt wie in den fünf Monaten vorher, und der Juli brachte einen Rekordumsatz von gut 90 Millionen Schilling, der August noch immer 50 Millionen. Mit dem Rückgang der Kurse an den Auslandsbörsen hörte auch in Wien die Hausse auf. Die besonders favorisierten Werte mußten Kursverluste hinnehmen. Im ganzen haben aber Gewinne und Verluste im weiteren Verlauf des Jahres einander ungefähr die Waage gehalten, d. h. das Kursniveau liegt, im ganzen gesehen, nur wenige Prozent unter dem Rekordstand vom Juli.

Jedenfalls hat das Jahr 1939 die Verbindung zu den Kapitalmärkten des Auslandes gebracht. Das wirkt sich noch nicht in großen Umsätzen aus (der Wiener Markt ist eng); gehandelt wird ein kleiner Restbestand am Rande des festen Besitzes. Tatsache ist aber, daß die Wiener Börse in Hausse und Baisse nicht mehr von wenigen inländischen Stammkunden allein bestimmt wird.

Auch im Jahre 1959 gab es in Österreich so gut wie keine Aktienemissionen. In allernächster Zeit erfährt der Kurszettel eine Verkürzung durch Ausschaltung jener verstaatlichten Werte, für die die Entschädigung erst jetzt erfolgt, weil die betreffenden ost-österreichischen Unternehmen nach einem guten Jahrzehnt russischer Verwaltung zunächst – ein unklares Zwischengut. darstellten, weshalb auch die Entschädigung durch den Staat verzögert wurde. – Am 9. Dezember konnten die Börsenversammlungen wieder im erneuerten Gebäude am Schottenring beginnen, das nach dem großen Brand von 1956 mit einem Aufwand von 50 Millionen Schilling (von dem die Versicherungsgesellschaften 43 Millionen bezahlt haben) wiederhergestellt wurde.

Auf dem Markt der festverzinslichen Werte hat das Jahr 1959 eine Herabsetzung des Zinsfußes von den vorher üblichen 7 v. H. auf 6 1/4 v. H. für die großen Anleihen des Bundes und der Energiegesellschaften gebracht; eine Anleihe zur Finanzierung von Hochwasserschäden wurde übrigens bereits mit 6 v. H. aufgelegt. Diese Anleihen waren alle leicht unterzubringen, denn man kann 10 v. H. des Reingewinns steuerfrei absetzen, wenn man für den Gegenwert je zur Hälfte Anleihen des Bundes und der Energiegesellschaften; kauft.

Die hohe Liquidität des Geldmarktes und die reichen Reserven der Banken ermöglichten also a priori sichere Emissionen, und man hätte auch mit einem noch tieferen Zinsfuß nicht daneben gegriffen. Bis in den späten Sommer waren auch österreichische Anleihen wegen ihrer Verzinsung insbesondere von westdeutschen Käufern begehrt. Die jüngsten Emissionen wurden allerdings so gut wie ausschließlich am Inlandsmarkt abgesetzt. Da die Rendite der letzten, in der Bundesrepublik Deutschland begebenen Bundesanleihe 6,1 v. H. erreicht, ist jetzt praktisch das Zinsgefälle gegenüber dem deutschen Kapitalmarkt verschwunden.