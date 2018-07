Inhalt Seite 1 — Glauben Sie an Zukunfts-Voraussagen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist eine herrliche Zeit. Besonders für diejenigen, die an den Horoskopen noch nicht genug haben, wie sie von vielerlei Gazetten allwöchentlich veröffentlicht werden. Jetzt erfahren sie mal wieder alles. Nicht nur, was das vergangene Jahr oder das letzte Jahrzehnt gebracht hat – eine ganz nützliche Rekapitualation der Zeitgeschichte –, sondern auch, was das kommende Jahr bringen wird. Wer wäre nicht töricht genug, sich zuweilen die Sehergabe der Kassandra zu wünschen, obwohl seine humanistische Bildung ihn lehrt, daß man nicht recht glücklich damit wird!

Drei Kassandren des Vorjahres exponierten sich weit genug, um nun überprüft zu werden. Das ist natürlich unfair. Was die Zukunftsdeuter aus Sternen oder Träumen lesen, ist für den Konsum im Januar gedacht und nicht im Dezember.

Aber aus jedem Januar wird einmal Dezember. Das ist eine sichere Prognose. Die Berufsprognostiker sollten das wissen und dieses Wissen als Berufsrisiko tragen.

Dem Jahre 1959 wurde ziemlich allgemein Gutes vorausgesagt. Und vielleicht sind wir in Festtagsstimmung freundlich geneigt zuzugeben: so schlecht war es nicht.

Der 112jährige afrikanische Medizinmann M’Bala TV M’Ala hatte großen Ruhm erlangt, als er 1938 Beginn und Ende des zweiten Weltkrieges sehr eindrucksvoll voraussagte. Für 1959 hatte er prophezeit: „Die weißen Häuptlinge werden drohende Gebärden machen und sich beschimpfen, aber sie werden nicht kämpfen.“ Eine solche Voraussage riskiere ich gerne jedes Jahr.

Kühner war M’Balas Behauptung: „Das Getreide wird überall höher wachsen als im Vorjahre. Man wird nicht hungern.“ Einige Landwirte fragen, ob M’Bala (Adresse leider unbekannt) schadenersatzpflichtig: gemacht werden kann; und bei dem „man“, der nicht hungern wird, kommt es, wie so oft bei der mit Recht beliebten Verwendung des unpersönlichen Personalpronomens, darauf an, wer „man“ ist.

Aja Bint Rassul, Traumdeuterin aus El Kuweit (Persischer Golf) hatte das nun hinter uns liegende 1959 vorher ähnlich optimistisch beschrieben wie ihr zentralafrikanischer Kollege. Solange sie sich im allgemeinen hielt, ging alles gut. Mein Rat für 1960: Halten Sie sich bei allem, was Sie sagen, schön im allgemeinen, dann kann Ihnen wenig passieren!