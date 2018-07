Eine schöne Aufgabe war das nicht, die Hugo Stinnes, der Aufsichtsratvorsitzer der Feldmühle Papier- und Zellstoff-Werke AG, Düsseldorf, zu bewältigen hatte, als er den Taktstock zum–Schwanengesang des Unternehmens schwingen mußte. In der außerordentlichen Hauptversammlung, die die Umwandlung der Feldmühle auf die von den Großaktionären gegründete AG für Papier- und Zellstoffinteressen beschließen sollte – und auch mit 95,5 v. H. des anwesenden Kapitals beschlossen hat –, war keine Spur von weihnachtlichem Frieden. Das war im Hinblick darauf, daß die virtuose Handhabung des Umwandlungsgesetzes durch die Flick-Gruppe den Abschied der Kleinaktionäre bedeutet, nicht anders, zu erwarten gewesen.

Zu dem Leichenschmaus hatte sich denn auch die gesamte bundesdeutsche Aktionärsopposition eingefunden. An der Tafelrunde fehlte nicht einer, der als Kreuzritter der Aktie einen – wenn auch nicht immer den besten – Ruf in deutschen Landen hat. Alle waren sie gekommen, die langjährig gen Kleinaktionäre der Feldmühle, für die das Abfindungsangebot kein Balsam auf die Wunden des unfreiwilligen Verzichts war, die Winkelriede, die gegen das Umwandlungsgesetz im allgemeinen und gegen den Flick-Konzern im besonderen zu Felde zogen – es fehlten leider auch nicht diejenigen, die eine fette Beute wittern.

Die endlose Debatte, die streckenweise an ein Revolutionsparlament erinnerte, ging in der Grundfrage, nämlich ob das Umwandlungsgesetz gut oder schlecht oder mindestens unzweckmäßig ist, an der Zuständigkeit der Feldmühle HV zwar vorbei, aber sie zeigte deutlich, daß die Interessen von Groß- und Kleinaktionären selten oder nie unter einen Hut zu bringen sind. Dieser Gesichtspunkt wird auch als Leitmotiv für das Vorgehen der Flick-Gruppe angegeben. In der HV wurde die Vermutung bestätigt, daß die alleinige Aktionärin der die Feldmühle aufnehmenden AG für Papier- und Zellstoffinteressen die Verwaltungsgesellschaft für Steinkohlenbesitz und Hü’.tenbetriebe, also praktisch die Flick AG, ist. Danach hat also auch Hugo Stinnes seine Feldmihle-Aktien verkauft.

Zu dem einzigen Tagesordnungspunkt selbst brachte die HV zwar sehr temperamentvolle Anmerkungen, aber keine wesentlichen Ergänzungen der Umwandlungsunterlagen. Die Verwaltung beharrte auf ihrem Standpunkt, daß sie sich im Hinblick auf die Konkurrenz nicht in der Lage sehe, die Wirtschaftsprüfergutachten zur Ermittlung des Abfindungskurses ganz oder in Auszügen bekanntzugeben. Es wurde allerdings erklärt, daß dem von den beauftragten Wirtschaftsprüfern ermittelten Kurs von 668 v.H. – das Abfindungsangebot lautet auf 770 v.H. – der Ertragswert und nicht der Substanzwert der Feldmühle-Aktie zugrunde gelegt worden ist. Bei der Kapitalisierung des Ertragswertes sei ein Zinsfuß von 6 v.H. und ein Risikozuschlag von 3 v. H., insgesamt also 9 v. H., angenommen worden. Für die Feldmühle selbst ergäbe sich danach ein Wert von 183 Mill. DM, das entspreche einem Kurs von 435 v. H. Von den in der Umwandlungsbilanz ausgewiesenen Beteiligungen in Höhe von 71,12 Mill. DM entfallen nach den Erklärungen der Verwaltung 64,1 Mill. DM auf die Dynamit-Beteiligung – die mit einem Durchschnittskurs von 545 v. H. angesetzt wurden.

Die Abstimmungsergebnisse ergaben die erwartete Mehrheit für die Umwandlung. Damit hat Flick – der über seine AG für Papier- und Zellstoffinteressen vor der HV etwa über 79 v. H. des Feldmühle-Kapitals verfügte zunächst gesiegt. Gegen die Eintragung des Umwandlungsbeschlusses hat der Bremer Kaufmann Hermann D. Krages beim Landgericht in Düsseldorf eine Einstweilige Verfügung erwirkt, die sich auf die Annahme stützt, daß diese Umwandlung eine mißbräuchliche Ausnutzung des Umwandlungsgesetzes darstelle. Das Gericht solle eine Entscheidung darüber einholen, ob dieses Gesetz veröffentlichungswidrig sei oder nicht.

Die Feldmühle ihrerseits hat sofort Widerspruch eingelegt, ein Termin zur mündlichen Verhandlung soll alsbald anberaumt werden. Die Feldmühle bestreitet die Rechtswidrigkeit des Eingriffs und weist darauf hin, daß nach den Informationen der Verwaltung die Aktienkäufe von Krages erst nach Bekanntwerden des Umwandlungsangebotes vorgenommen wurden. Er verfolge also „andere Ziele“ als die Wahrung seines Eigentums. Der Kurs der Feldmühle-Aktie ist bis jetzt wieder um 150 Punkte über das Abfindungsangebot gestiegen.

Gegen den Umwandlungsbeschluß wurden Proteste zu Protokoll gegeben. Aus den Reihen der freien Aktionäre wurde laut und deutlich zum Sammeln geblasen, um 5 v. H. des Kapitals für die Anrufung der Spruchstelle zur erneuten Festsetzung des Abfindungskurses zu vereinen. Auch die Stichworte Anfechtungsklage und Verfassungsbeschwerde sind wiederholt gefallen. Ob sie mehr sein werden als nur der Strohhalm des Augenblicks, an den sich die Ausgebooteten klammern, wird sich erst herausstellen. Erfahrungsgemäß bietet ja ein Zwist mit Verwaltungen geschäftstüchtigen Aktionären häufig die Möglichkeit, an ihrem „aufgebäumten Rechtsbewußtsein“ gut zu verdienen. Ingrid Neumann