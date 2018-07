In der letzten Nummer berichteten wir unter dem Titel „Das längste Gedicht der Welt“ von dem Experiment des Malers und Dozenten Hundertwasser. Dies Experiment – „Die große Linie“ – fand zwar schnell ein Ende, doch hatte es Folgen. Der empörte Linien-Vater schrieb – aber lesen Sie selbst:

OFFENER BRIEF

An den

Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg Herrn Dr. Biermann-Ratjen!

Sehr geehrter Herr Senator!

Ich möchte Ihnen sagen, wie bestürzt ich bin, daß die Linienziehung, die ich als einen didaktischen Exkurs für meine Schüler und alle Interessierten am 18. Dezember mit dem Urheber der Linie, dem Dichter Bazon Brock, in meiner Klasse begann, bereits am Samstagnachmittag von Herrn Direktor von Oppen verboten worden ist. Obwohl der Dozentenrat und der stellvertretende Direktor zumindest die interne Durchführung genehmigt hatten.

Ferner wurde der meine Aktion betreffende Ausschluß der Öffentlichkeit gegen meinen Willen in einer Sitzung des Lehrkörpers beschlossen, zu der ich überhaupt nicht hinzugezogen worden bin. Schülern der Photoklasse der Hochschule wurde unter Androhung des Hinauswurfs verboten, die Linienziehung photographieren zu dürfen.