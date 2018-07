In dem zu Ende gegangenen Jahr 1959 hat es nicht nur Preiserhöhungen, sondern auch Preis Senkungen gegeben. Auf sie hat der Verbraucher leider nur wenig reagiert. Sie waren in ihrem Ausmaß auch zu gering, um besondere,-Kaufanreize zu bieten. Pies ergab eine Befragung von 3000 Einzelhändlern, die die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels über das Preisverhalten der Verbraucher anstellte.

Mit Ausnahme der Rundfunk- und Textilsparte wiesen die Branchenergebnisse lediglich Preissenkungen bis zu 5 v. H., im Lebensmitteleinzelhandel bis zu 1 v. H. des Gesamtumsatzes auf. Ihnen standen jedoch nicht unerhebliche Preiserhöhungen durch die Lieferanten gegenüber. Damit sind die besonders im Frühjahr von einigen Industriezweigen bekanntgegebenen Preissenkungen, sofern sie überhaupt beim Einzelhandel angekommen sind, für den Verbraucher im allgemeinen uninteressant gewesen.

Weitaus die meisten der befragten Einzelhändler vertraten ferner die Auffassung, daß die Mehrzahl der Kunden, im Preis den Ausdruck für Qualität sieht. Der Verbraucher kaufe vorwiegend qualitätsorientiert ein und schließe vom Preisniveau auf das Qualitätsniveau. Die These von der Mengenkonjunktur durch fühlbare allgemeine Preissenkungen wird von dem größten Teil der Einzelhändler im Hinblick auf die Verbrauchermentalität sehr kritisch beurteilt. Der Verbraucher reagierte nach den Erfahrungen des Einzelhandels auf Preissenkungen durch Sonderangebote oder Sonderveranstaltungen, wie etwa bei Schlußverkäufen, wesentlich elastischer. Gezielte Preissenkungen wirkten sich als ein besonderer Kaufanreiz aus. D.

