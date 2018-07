Inhalt Seite 1 — So war das Wachstum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Geschätzte Zahlen für die Bundesrepublik 1959

1959 in Mrd. DM / 1958 in Mrd. DM / Zunahme in v. H.

Bruttosozialprodukt 227 213 + 6,5

preisbereinigt – – +5

Staatsverbrauch 32 30 + 8,5

privater Verbrauch 136 130 + 5

Investitionen 59 53 + 11