Die Verwaltung der Cranzer Fischdampfer AG, Hamburg Cranz, mußte ihren Aktionären kurz vor Weihnachten mitteilen, daß wiederum Jahren war die Lage bei dieser Reederei so kritisch, daß sie buchstäblich erst in letzter Minute vor der Liquidation gerettet werden konnte. Damals entschloß sich eine am Hamburger Fischmarkt interessierte Gruppe, die ein Darlehen der Hansestadt Hamburg von l Mill. DM mitbrachte, die Reederei zu retten. Diese Gruppe hatte kurz zuvor 51 Prozent des Kapitals zum Kurs von 45 v. H. erworben; inzwischen besitzt sie rund 76 v. H , also die Dreiviertelmehrheit. Tatsächlich befindet Verhältnis 1 : l zusammengelegt werden. Im Anschluß daran wurde eine Kapitalerhöhung um 0 5 auf l Mill. DM durchgeführt.

Wenn die Aktionäre auf der Hauptversammlung Ende Dezember 1959 auf die sofortige Liquidation verzichtet haben, dann lag es daran, daß sie mit Recht wieder einmal auf die Hilfe der Hansestadt Hamburg rechnen können, die offenbar der Ansicht ist, daß das Schicksal des Hamburger Fischmarktes eng mit den vier kohlebefeuerten Fischdampfern der Cranzer Reederei verbunden ist. Um den Hamburger Fischmarkt arn Leben zu erhalten, hat der Senat am I September ein Hilfsprogramm für die Fischwirtschaft beschlossen, das Bürgschaften, Darlehen und Zinsverbilligungen von rund 16 Mill. DM vorsieht. Hieraus sollen Fischdampfer — Neubauten aber