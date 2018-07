Ein Riesen-Teleskop soll widerstreitende Theorien über Entstehen und Entwicklung der Welt um uns klären: „Urknall“ oder Werden und Vergehen?

Von Theo Löbsack

War die Welt schon immer so, wie sie sich heute unseren Augen darbietet? Oder war sie einst ein „Klumpen“, der mit dramatischem „Urknall“ zerborsten ist und sich in Sterne und Sterngruppen im All verteilt hat? Das Dunkel, das über den letzten Fragen nach Wesen und Schicksal des Weltalls lastet, ist noch immer undurchdringlich. Die zähesten Versuche, Antwort auf diese Fragen zu finden, waren bisher vergeblich. Jetzt setzen die Forscher große Hoffnungen in das in Amerika entstehende Riesenteleskop, ein wahrhaft gigantisches Forschungsgerät, das vielleicht auch als Schiedsrichter zwischen zwei sich widersprechenden Theorien über Entstehung und Entwicklung des Alls – von dem Belgier Lemaitre und dem Engländer Hoyle – wirken wird.

Wie ist unsere Welt entstanden? Wie verändert sie sich in Raum und Zeit? Das sind vielleicht die tiefgründigsten Fragen, die wir der Natur stellen können. Es gibt Forscher und Weise in aller Welt, die es für nahezu hoffnungslos halten, daß wir je befriedigende Antworten auf sie finden können.

Aber mit der Zeit verbessert der Mensch seine Methoden, den Dingen auf den Grund zu gehen. Wäre es nicht denkbar, daß wir einmal eine Erfindung machten, die uns die letzten Geheimnisse des Alls entschleiern hilft? Es kann sein, daß gerade in diesen Jahren eine solche Erfindung gemacht worden ist. In dem amerikanischen Staat West-Virginia sind die Techniker der Firma Grad, Urbahn & Seelye dabei, den Astronomen ein Werkzeug zu schmieden, mit dem sie weiter in den Raum und tiefer in die Vergangenheit blicken können als je zuvor. Das „Werkzeug“ ist eine gigantische Stahlkonstruktion, die sich gespenstisch in den Himmel der west-virginischen Bergeinsamkeit erhebt: es ist das größte Radioteleskop der Welt.

Signale aus dem All

Wenn der Forschungsriese im Jahre 1962 betriebsbereit ist, wird mit seiner schüsseiförmigen Antenne ein stählernes Ohr von unfaßlicher Empfindlichkeit ins All lauschen. Das größte Fernrohr der Welt, der Fünf-Meter-Hale-Spiegel auf dem Mount Palomar, kann Sternsysteme noch in einer Entfernung von zwei Milliarden mal 9,46 Billionen Kilometer – das sind also zwei Milliarden Lichtjahre – sichtbar machen. Das neue Radioteleskop wird diese kaum vorstellbare Reichweite theoretisch noch um das Neunzehnfache überbieten. Allerdings reagiert es nicht auf die Wellen des sichtbaren Lichts. Wie der Name sagt, fängt es unsichtbare Funkwellen auf, Signale aus den Tiefen des Raums. Und von ihnen erhoffen die Sternkundigen nun Antworten auf so schwerwiegende Fragen wie: