Mitentscheidend für die Kursentwicklung im nächsten Jahr werden die Zinsbewegungen in New York, London, Paris und Amsterdam sein. Nichts deutet darauf hin, daß hier die Zinsauftriebstendenzen in nächster Zeit zum Stillstand gebracht werden können. Ob das auf die Aktienkurse der betreffenden Länder jedoch einen negativen Einfluß ausüben wird, ist angesichts der Konjunkturwelle zweifelhaft. Steigen aber die ausländischen Aktien, dann werden die deutschen Werte mitgerissen, und zwar paradoxerweise diesmal aus Renditeerwägungen. Sie spielen im Vergleich zu festverzinslichen Papieren wie wir gesehen haben – keine Rolle, aber im Vergleich von Land zu Land haben sie durchaus noch Gültigkeit.

Soweit übersehbar bleibt das Klima für den Aktienmarkt auch in 1960 noch günstig, womit nicht gesagt ist, daß die Kurse künftig sanft oder steil ständig steigen werden. Wahrscheinlicher ist eine Periode der Schwankungen mit dem Untertan einer gesunden Stabilität. Dabei muß man sich darüber im klaren sein, daß Lohnforderungen dort, wo sie nicht sofort auf die Preise abgewälzt werden können, zu einer Schmälerung der Ertragskraft führen werden. Die Sonne der Konjunktur wird auch nicht über alle Wirtschaftszweige gleich stark scheinen. Wie schnell sich die Verhältnisse ändern können, wurde uns – positiv – am Beispiel der Eisen- und Stahlindustrie vorexerziert, die aus einem Beschäftigungstal sehr plötzlich wieder in die Hochkonjunktur hineingerutscht ist. Die Textil-Krise ist heute jedoch noch nicht überwunden, die Jute-Industrie vegetiert lediglich, die Erträge in der Leder-Industrie sind alles andere als erfreulich, von der Schiffahrt ganz zu schweigen.