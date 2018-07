Die vielgerühmten Lehren der Geschichte stehen keineswegs von vornherein und unbedingt fest. Zu oft schon wurde die Geschichte und mit ihr die Geschichtswissenschaft mißbraucht. Und die Lehrer der Geschichte, haben nicht auch sie sich mißbrauchen und verführen lassen? Und zwar nicht erst unter dem Terror des Dritten Reiches. Schon das Wilhelminische Kaiserreich haben manche als Barden begleitet, und in der Weimarer Zeit wagten viele Historiker nicht den Absprung von der eigenen monarchistischen Vergangenheit; sie tragen einen Teil der Schuld am Niedergang der Republik.

Restbestände einer „nationalen Geschichtsauffassung“ geistern auch heute noch durch unsere Handbücher, und die Art, wie das Verhältnis zu unseren östlichen Nachbarn bereits heute wieder manchmal akademische Behandlung erfährt, bereitet nicht nur den betroffenen Völkern Unbehagen.

Gegen eine Forderung, die gerade in letzter Zeit von verschiedenen Seiten immer dringender gestellt wurde, wird der Historiker sich energisch zur Wehr setzen müssen: gegen jede einseitige Pragmatisierung und Politisierung seines Faches. Es ist nicht die Aufgabe des Historikers, daß er die Geschichte für die Gegenwart nutzbar macht, indem er den Politikern Ratschläge und den Gymnasiasten Lebensregeln und historische Gebrauchsanweisungen mit auf den Weg gibt. Der Dienst der Geschichte in der Gegenwart besteht schon gar nicht darin, der Gegenwart zu sagen, was sie von den Historikern hören möchte.

Die deutsche Universität hat viele Mängel. Ihre Lehrer sind unvollkommen, und manche Kritik ist berechtigt. Doch gewiß nicht nur Kritik, an den Professoren. Heute mehr denn je wird das Studium von dem Gedanken an die Schlußexamina beherrscht. Häufig scheint die eigentliche und wesentliche Frage die zu sein, wie man mit einem Minimum an Anstrengung durchs Examen kommt.

Die deutsche Universität bietet immer noch beachtliche Möglichkeiten des Forschens. Es ist freilich nicht jedermanns Sache, sie zu sehen und für sein eigenes Studium nutzbar zu machen.

Etwa 80 bis 90 v. H. der heutigen Geschichtsstudenten werden Lehrer an den höheren Schulen. Zum Teil nicht gern – manche Abiturienten sagen, „wir würden gern Geschichte studieren, wenn wir nur nicht Lehrer werden müßten“.

Andere aber studieren gerade Geschichte mit dem Ziel, an die Schule zu gehen und in diesem Fach Unterricht zu geben. Ob ihnen die Versuche der Politiker heute, den Unterricht in Geschichte, jedenfalls in neuester Geschichte, überwachen zu lassen, mehr Kraft und Mut zu diesem Beruf geben, ist fraglich. Wenn sie aber diesen Schritt tun, wenn sie von der Universität weg an die Schule gehen, so ist der Riß wieder da, ähnlich wie er beim Übergang von der Schule an die Universität da war und den Zugang zum Geschichtsstudium erschwert hatte. Sie glauben gelernt zu haben, um was es geht in der Geschichte, aber sie haben dabei die Ursprünglichkeit des Erzählenkönnens verloren. Das stellt sich als Tatsache heraus, sobald sie in der Schule jungen, unbefangenen Menschen gegenüberstehen, die erfahren wollen, was geschehen ist.