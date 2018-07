Oh, gelänge es mir doch, einen Stoff zu produzieren, eine Maschine herzustellen, deren Zerstörungs- und Vernichtungskraft so schrecklich wäre, daß sie Kriege völlig unmöglich machen würde, da jeder solcher Kriege für die Zivilisten zu Hause ebenso tödlich sein müßte wie für die Soldaten an der Front. Wenn erst das Damoklesschwert über jedem Kopf hängt, dann wird das Wunder sich ereignen: dann werden sie alle den Frieden wollen. – Alfred Nobel, 1890

Paradies der Poeten und Frauen

Der englische Dichter Lawrence Durrell, der heute in der Nähe von Nîmes wohnt, wußte angenehme Dinge über sein Gastland zu sagen: „In Südfrankreich ist jedermann Künstler und hat die Künstler gern. In England dagegen gibt es einen Künstlerkomplex. Fast nie schreibe ich ‚Schriftsteller‘ auf den Paß, sondern ,Beamter’ oder ,Journalist’. In England stellt man immer nur eine Frage: ‚Was verdienen Sie?’ In Montpellier aber fragte mich kürzlich hoffnungsvoll ein Hotelbesitzer, als er merkte, daß ich Ausländer war: ‚Ist der Herr vielleicht Schriftsteller? Ja? Wunderbar! Darf ich Dichter schreiben?‘“ – Und über die Frauen: „Die französischen Frauen sind wunderbar, unabhängig, selbstbewußt, denn dies ist das einzige Land, in dem die Frauen seit jeher bewundert werden. In England sind sie hübsch, nett, tapfer, aber ihnen fehlt jene Selbstsicherheit, welche nur die Bewunderung verleiht...“ Durrell ist mit einer Französin verheiratet.

Quasimodo deutsch

Das Werk des italienischen Lyrikers Salvatore Quasimodo, der vor wenigen Tagen in Stockholm den diesjährigen Nobelpreis für Literatur entgegennahm, wird gegenwärtig in elf Sprachen übersetzt. Die deutsche (zweisprachige) Ausgabe bereitet der Piper Verlag in München vor; Mitte Februar 1960 erscheint als erster Band in der Übersetzung von Gianni Salvani „Das Leben ist kein Traum“.

Preisgekrönter Schlagertexter

Der erfolgreiche italienische Schlagerkomponist Domenico Modugno („Piove“) hat sich für seine neueste Komposition einen prominenten Texter ausgesucht: Er vertonte ein Gedicht des diesjährigen Nobelpreisträgers für Literatur Salvatore Quasimodo.