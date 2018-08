Das US-Justizdepartinent stemmt sich gegen die Konzentrationstendeazen/Von Joachim Joesten

Im Lande der längst nicht mehr unbegrenzten Möglichkeiten haben es die Großen der Wirtschaft derzeit nicht leicht. Seit einigen Monaten bläst ihnen der Wind wieder stärker ins Gesicht. Der scharfe Wind kommt aus dem Arbeitszimmer eines jungen Mannes Anfang der Dreißiger, der im vergangenen Jahr die Nachfolge des langjährigen Chefs der Anti-Trust-Abteilung im Justizdepartment, Victor R. Hansen, angetreten hat.

Robert A. Bicks heißt der Mann, dessen Name in kurzer Zeit zum Schrecken der Kartellherren von Pittsburgh, Detroit und Texas geworden ist. Der junge Herr Bicks, der nicht nur die Yale-Universität absolviert hat, sondern dem auch von Hause aus die Juristerei im Blut steckt – sein Vater ist Bundesrichter in New York –, läßt nicht mit sich spaßen. Er nimmt sein Amt als Leiter der Kartellüberwachungsstelle so ernst, wie es der Gesetzgeber ursprünglich gedacht hatte.

Mit dem Vorgänger Hansen konnte man sich einigermaßen arrangieren, das wußten die Mächtigen der Stahl-, Öl- und der chemischen Industrie nur zu wohl. Sie haben es auch kräftig getan. Jahrelang war die amerikanische Kartellgesetzgebung, die zu den strengsten der Welt gehört, kaum das Papier wert, auf dem sie gedruckt stand. In der Praxis ging die wirtschaftliche Machtkonzentration ungestört weiter. Jetzt scheint es damit vorbei zu sein.

Die geplatzte Fusion

Dank des Eingreifens von Robert A. Bicks ist kürzlich einer der bedeutsamsten Zusammenschlüsse in der amerikanischen Ölindustrie geplatzt. Vor wenigen. Monaten noch sah es so aus, als sollte die geplante Fusion zwischen der weltumspannenden Texas Company (Texaco) und der kalifornischen Superior Oil Company ungehindert durchgehen.„Diese Verbindung scheint Washington wenig Sorgen zu machen“, schrieb die New York Times im August vorigen Jahres. „Es heißt, daß die Regierung vor der Unterzeichnung des Fusionsvertrages sondiert wurde und stillschweigend ihren Segen gegeben habe.“

Dem war aber in Wirklichkeit keineswegs so. Ein paar Wochen später ließ Mr. Bicks die Anwälte der beiden Gesellschaften zu sich kommen und erklärte ihnen klipp und klar, der geplante Zusammenschluß stelle eine flagrante Verletzung der Kartellgesetze dar. Wenn die Sache nicht rückgängig gemacht würde, sei er entschlossen, sofort bei Gericht eine einstweilige Verfügung zu beantragen.’ Angesichts dieser ungewöhnlich festen Haltung der Anti-Trust-Abteilung blieb den beiden Gesellschaften nichts anderes übrig, als auf die beabsichtigte Fusion zu verzichten.