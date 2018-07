Der „Anschlag von Köln“ – so wurde die nächtliche Kritzelaktion der beiden 25jährigen Männer bezeichnet, die an die Synagoge Hakenkreuze und eine judenfeindliche Parole schmierten. Selten haben Manifestanten mit einer so weltweiten und billigen Reklame rechnen können, wie sie hier bereits am Weihnachtstag einsetzte. Dabei waren die Täter, obwohl sie den Zeitpunkt ihrer Handlung zwar blasphemisch, aber recht raffiniert ausgeklügelt hatten, doch sehr ungeschickt vorgegangen. Sie benutzten keine Schablone, wodurch sie dreißig Minuten verloren haben müssen, machten Schreibfehler, indem sie „Jurden“ statt Juden schrieben, und stellten nicht in Rechnung, daß die hinterlassenen Fingerabdrücke bei der Polizei registriert waren: die beiden jungen Männer waren vorbestraft.

Die „Weisen von Anti-Zion“, also die sogenannten Drahtzieher, hatten sich demnach ungeeignete Werkzeuge ausgesucht. Nun ist es allerdings schwer vorstellbar, daß den verschiedenen antijüdischen Aktionen ähnlicher Art, die in fast endloser Kette folgten, zunächst in Deutschland und dann in anderen Ländern, ein berechnetes System zugrunde liegt. Auf alle diese Täter hat offenbar das gewaltige Echo in der Presse, im Fernsehen und im Rundfunk eingewirkt, welche die Nachricht von den in der Stillen Nacht angebrachten Hakenkreuzen als Politikum ersten Ranges auch in die letzte Ecke der zivilisieren Welt übermittelten.

Gewiß werden unangenehme Dinge nicht dadurch aus der Welt geschafft, daß man sie verschweigt; Probleme werden nicht dadurch gelöst, daß man ihre Existenz leugnet. Aber es kommt vor, daß Tatsachen ihrer Realität entkleidet werden: sie geben ein schiefes Bild, wenn sie verzerrt werden. Der Sinn für die Proportionen darf nicht abhanden kommen. In einem Klima der Überreiztheit aber wird jede Äußerung zu einer Erklärung, an der sich gegensätzliche Meinungen entzünden. So hat die Bemerkung des nordrheinwestfälischen Innenministers Dufhues in seiner ersten Fernsehansprache, daß es praktisch keinen Antisemitismus in der Bundesrepublik gäbe, Anlaß für Übersteigerungen in der entgegengesetzten Richtung gegeben, weil sie offensichtlich unrichtig und sicherlich nicht so gemeint war.

Im Hintergrund: die Gaskammern

Es hat in Deutschland, lange vor der Zeit des „Dritten Reiches“, schon heftige antisemitische Strömungen gegeben. Die Nazi-Diktatur hat diesen Antisemitismus als ein wichtiges, wenn nicht sogar als das wichtigste Instrument benutzt, ihren Machtanspruch durchzusetzen. Noch heute aber kann man die Bewertung judenfeindlicher Äußerungen in Deutschland nur verstehen, wenn man den Hintergrund eines Massenverbrechens begreift, dem Millionen von Juden, freilich auch viele Menschen anderer Herkunft und anderen Glaubens, zum Opfer fielen. Mit der Judenverfolgung fing eine Entwicklung an, die kurz vor Ende des Hitler-Krieges in jener grausamen Hinrichtungsmethode an Fleischerhaken endete, die nicht mehr Juden, sondern aristokratische Offiziere und andere Deutsche zu Tode brachte. Für die Welt außerhalb Deutschlands sind nach allem, was damals geschah, die Symptome eines wiedererwachenden deutschen Antisemitismus Alarmzeichen.

Viele warten darauf. Nicht nur auf der östlichen, sondern auch auf der westlichen Seite des Eisernen Vorhangs gibt es Publizisten, die beweisen wollen, daß sich „die Deutschen niemals ändern“, daß die Bundesrepublik daher nicht bündnisfähig, ja, überhaupt kein Partner sei, dem man vertrauen könne.

Die Ironie eines grotesken Schicksals will es, daß dem Antisemitismus in Deutschland ein krasser und unerbittlicher Antigermanismus im Ausland gegenübersteht, beides Unterarten kompromißloser Kollektivurteile. Eine weitere Ironie, allerdings von großer Tragik, ist es, daß der Judenhaß in Deutschland kaum noch Objekte findet. Denn es gibt in der Bundesrepublik, einschließlich Westberlins, nicht mehr als 23 000 Mitglieder jüdischer Gemeinden, insgesamt aber nur etwa 30 000 Juden.