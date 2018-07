Inhalt Seite 1 — Bedroht im Herzen des Glücks Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am 4. Januar verunglückte Albert Camus tödlich

Von Dieter E. Zimmer

Die Luzidität und Lauterkeit seiner Gedanken liebten wir, die Schmiegsamkeit und Unbeirrbarkeit seiner meisterlichen Prosa und ihre stolze Bescheidenheit, nein, Demut; und wir liebten seine Nüchternheit, die seine wachen Augen offen und unbestechlich hielt. So unermeßlich ist der Graben des Todes, daß es jetzt schon schwerfällt zu begreifen: erst wenige Stunden sind vergangen, seit er bei La Chapelle Champigny, südlich von Paris, in einem Auto verunglückte. Am Montagfrüh also starb Albert Cdmus, sechsundvierzigjänrig. Nobelpreisträger (Sartre damals, zerstritten mit ihm: „Geschieht ihm recht!“), Verfasser eines Romans, einer Handvoll Erzählungen, einiger Essays und Dramen.

Auf wessen Worte hätte die Jugend (denn er hatte ganz entschieden sein Publikum, das sich in ihm wiedererkannte und teilweise in seinen Kategorien dachte), und nicht nur die Europas, ebenso begierig gewartet? Dabei war ihm selber sein Ruhm immer verdächtig, er hatte doch nur sich selber mit Worten umschrieben, Schlüsse auf das Los der Menschen aus dem eigenen Los gezogen, aus seiner Fremdheit und Einsamkeit, seinem unersättlichen Lebenshunger, seinem Tipasa aus Steinen, Licht und Mythen ...

Aber die Jugend, der nichts zu zerschlagen blieb, brauchte den in der Absurdität Erfahrenen, der ihr vormachte, wie man nach allem doch ins Leben willigen könne; kein fröhliches Ja, keine klingenden Hoffnungen, kein Vertrauen zur Geschichte („Das Elend hinderte mich, zu glauben, daß alles unter der Sonne und in der Geschichte gut sei; die Sonne lehrte mich, daß die Geschichte nicht alles ist“), nichts dergleichen fand sie in seinen Büchern, dafür aber eine feste Zuversicht, die aus einer gründlichen Unfähigkeit zum Überdruß kam, und das ist eine kraftvolle, jugendliche, stolze Unfähigkeit.

Das beispielhafte Durchschreiten der Absurdität war nur das eine. Er, der Sohn eines Handwerkers und einer Analphabetin, aufgewachsen in der Armut Algeriens, der eine große Reihe von Berufen ausübte, der Vertreter, Hilfsarbeiter, nebenbei Philosophiestudent, Angestellter, Journalist, Widerstandskämpfer, Schauspieler war, bis er von seinen Büchern zu leben vermochte, er verkörperte beispielsweise auch die Erfahrung, daß, so hoch der Einsatz immer ist, alle Unternehmungen Provisorien sind und vorläufig – und was ist der „Beruf“ des Schriftstellers anders als Vorläufigkeit mit erhöhter Verantwortung? Also auch eine Unbürgerlichkeit, die nichts mehr mit Protest und Antibürgerlichkeit zu tun hat, die sich nicht mehr mit Hilfe ihres bekämpften Gegensatzes findet und definiert, sondern ohne viel Aufhebens sagt: „Der Häuslichkeit habe ich nie Geschmack abgewinnen können, das sogenannte bürgerliche Glück langweilt und erschreckt mich...“

Der Sinn steht heute nicht nach feierlicher Rückschau, nach Bestandsaufnahme und abschließend einordnender „Würdigung“. Was diesen zufälligen Tod so besonders bitter macht, ist, daß sich vor die Dankbarkeit für den Ertrag dieses Schriftstellerlebens die Trauer stellt, seine Abrundung nun nicht mehr mitansehen zu können. Camus brauchte die Selbstzerstörungen und Wiedergeburten, die zur Reife führen, sein Werk entstand in mühsamen Eroberungen. Was davon vorliegt, für ihn waren es nur unvollkommene Vorstudien. Irgendein Autoreifen platzt, ein Wagen wird an einen Baum geschleudert – und nun muß eins der verheißungsvollsten Werke dieses Jahrhunderts Fragment bleiben.