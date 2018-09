Von Ronald Rochow

Stein des Anstoßes war eine Nummer im neuen Programm („Teil dir den Siegerkranz“) des Westberliner Kabaretts „Die Stachelschweine GmbH“: die Übertragung einer Szene aus Brechts „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ in die DDR. Der westdeutsche Verleger Brechts, Dr. Unseld vom Suhrkamp Verlag, forderte in einem Telegramm die Absetzung der Nummer – und abgesetzt wurde sie; das SED-Blatt „Neues Deutschland“ benutzte diesen Vorfall zu einer bösartigen Attacke nicht nur auf die „Stachelschweine“, sondern auf mehrere Redakteure der „Welt“; in der Berliner Presse entspann sich daraufhin eine scharfe Diskussion, und auch die ZEIT stellte Dr. Unseld einige herausfordernde Fragen. In der Weihnachtsnummer erschien seine Antwort, und es ist nur billig, daß wir nun dem Pressechef der „Stachelschweine“ das Wort geben. Nicht, weil der Fall so bedeutend wäre (auch die Stachelschweine trauern der gestrichenen Nummer kaum nach), sondern weil er eine grundsätzliche und allerdings schwerwiegende Frage anschneidet: die der Rechte und der Freiheiten des heutigen politisch – literarischen Kabaretts.

Das Telegramm, das der Suhrkamp-Verlag an die „Stachelschweine“ schickte, und in dem die weitere Aufführung einer Szene aus Brechts „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ verboten wurde, hat Stellungnahmen verschiedenster Art ausgelöst.

So wurden wir von einer Ostberliner Zeitung als „Falschmünzerbande“ bezeichnet, die sich durch ein „Gaunerstück“ die Aufführungsrechte „zu erschleichen versuchte“. Auf der anderen Seite – in Westberlin – wollte man uns zum Prozeß gegen den Suhrkamp-Verlag aufwiegeln, und man hatte auch „unabhängige“ Geldgeber zur Stelle.

Brecht-Anhänger – oft brechtischer als Brecht – verurteilten uns, während Brecht-Gegner einen neuen Anlaß gefunden zu haben glaubten, um gegen Brecht und Brecht-Aufführungen in der Bundesrepublik zu polemisieren. Das nach dem 17. Juni gekürzt veröffentlichte Telegramm (oder der Brief?) Brechts an die SED hatte damals immerhin zur Folge, daß Brecht in der Bundesrepublik längere Zeit nicht oder nur bedingt gespielt wurde. Auch in Westberlin kam es leider bis heute nur zur Aufführung der Dreigroschenoper.

Darüber hinaus ist die Ursache des Streites mit dem Suhrkamp-Verlag, daß nämlich die „Stachelschweine“ eine Szene Brechts, die in der Hitler-Zeit spielte, in die Gegenwart der DDR stellten, verschieden beurteilt worden. Einige nannten es den normalen Regieeinfall eines zeitgemäßen Theaterregisseurs, andere eine Maßnahme, die über das Recht des Regisseurs hinausgeht, Änderungen und Aktualisierungen vorzunehmen.

Auch juristisch mögen die Dinge nicht so klar gelegen haben, wie teilweise behauptet wurde. Trotzdem haben die „Stachelschweine“ die Szene nach Erhalt des Telegramms, das das Verbot aussprach – es war keine einstweilige Verfügung, wie auch geschrieben wurde – sofort abgesetzt.