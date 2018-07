hst., Köln

Seit einiger Zeit schon äußern tierliebende Kölner Bürger den Verdacht, die Bundespost behebe ihren Personalmangel auf höchst ungewöhnliche Weise. Mit Besorgnis beobachten sie geheimnisvolle Vorgänge auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz: Männer mit Kisten oder Körben unter dem Arm nähern sich der zutraulichen Schar der Dom-Tauben, fangen einige Tiere ein und verschwinden wieder. Die Kölner fragen nun: Kann ein Bürger, voller Ahnung, daß den Tauben Unrecht geschieht, einen Schutzmann rufen? Und kann er damit rechnen, daß der Schutzmann gegen die Männer mit den Kisten einschreitet?

Recht oder Unrecht – das konnte bis heute trotz heftigem Hin und Her in den Leserbrief-Spalten der Kölner Zeitungen nicht geklärt werden.

Die Polizei gab zu verstehen, eine richterliche Entscheidung habe sie für diese Art von Taubenfang nicht finden können. Zuerst müsse geklärt sein, wer Eigentümer der Dom-Tauben sei.Der rechtmäßige Eigentümer hat sich aber noch nicht ermitteln lassen. Die Tauben sind wilde Tiere oder genauer: die Nachkommen wildgewordener Haustauben. „Ein gezähmtes Tier gilt als herrenlos, wenn es die Gewohnheit abgelegt hat, an einen bestimmten Ort zurückzukehren.“ ist es juristisch definiert.

Darauf kontern die Kölner Tierfreunde, es sei erwiesen, daß die Tauben an einen bestimmten Ort zurückkehren, nämlich auf das Dach des Bahnhofs und in das Gemäuer des Domes.

Aber das Kölner Domkapitel und die Bundesbahndirektion betrachten sich keineswegs als rechtmäßige Eigentümer der Tauben. Beide haben schon öfter über den Schaden geklagt, den der scharfe Taubenmist ihrem Gemäuer zufügt. Bei ihnen fanden die Taubenliebhaber also keineswegs den erwünschten Beistand...

Schließlich wurde das Tierschutzgesetz zu Rate gezogen. Die Paragraphen dieses Gesetzes können. nur bei erwiesener Tierquälerei angewendet werden. Werden die Tiere in den Kisten und Körben gequält? Sachverständige meinen, das sei nicht der Fall: Kisten und Körbe seien das übliche Transportmittel für Tauben. Weitere Paragraphen gegen die Taubenfänger sind bis jetzt noch nicht ermittelt worden. Nun warten die Kölner Taubenliebhaber auf den Tag, an dem statt des Briefträgers an der Tür eine Brieftaube mit der Post an das Fenster klopft.

Wenn sich diese Taube aber als Bundesposttaube Identifizieren läßt, vielleicht findet sich dann ein Paragraph