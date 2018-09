Alle vier Jahre gerät der Bundestag in Zeitnot – Selbstbeschränkung tut not

Von Sigmund Chabrowski

Daß der Dienst an Volk und Vaterland an Nerven und Gesundheit zehrt, das wissen nicht nur altgediente Front- und neugebackene Bundeswehrsoldaten, Auch viele Bonner Volksvertreter können davon ein Lied singen. Jedenfalls ist für sie das „Weiße Haus“ zu Bonn alles andere als ein Ort beschaulicher Geborgenheit. Im Gegenteil; Das Bundeshaus ist oft Schauplatz erbitterter Kämpfe, die nicht nur im Plenarsaal des Hohen Hauses, wo alle Welt zuhören kann, ausgetragen werden, sondern viel öfter hinter den verschlossenen Türen der Ausschuß- und Fraktionszimmer und nicht selten auch in den Wandelgängen des Parlamentsgebäudes, wo überall, „Feinde“ lauern. Es gibt sie wirklich, die Abgeordneten, „die sich im Dienste des Vaterlandes verschleißen“ (so der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, als er seine Unterschrift unter jenen Gesetzentwurf rechtfertigte, der den Bundestagsabgeordneten endlich eine „angemessene“ Altersrente bescheren soll).

Im Kreuzfeuer der öffentlichen Meinung und Kritik zu stehen, das allein ist schon ein hartes Los. Wer wollte dies bestreiten? Von den wißbegierigen Journalisten zu schweigen, welche die Parlamentarier auf ihrer Jagd nach neuen Informationen nicht einmal im Bundeshausrestaurant beim Mittagessen in Ruhe lassen, gibt es im parlamentarischen Leben der Peiniger gar viele. Da wären zuallererst die Lobbyisten zu nennen, welche die Abgeordneten immer wieder bedrängen, sich dieses oder jenes Gesetzesanliegen zu eigen zu machen. Mit Erfolg, so ist hinzuzufügen, denkt man nur einmal an die sogenannte Lex Münnemann! – Doch dieser Widrigkeiten nicht genug:’ Auch interne Parteikämpfe machen das Abgeordnetenleben sauer. Hinzu kommt die ständige Auseinandersetzung mit der Opposition oder mit der Regierungspartei, die um der Wähler willen letzten persönlichen Einsatz erfordert.

Zur Sache kommen!

Doch das alles ist eigentlich nur Beiwerk im Leben des Abgeordneten. Den Kern macht indes die gesetzgeberische Arbeit aus – oder sollte es wenigstens. Leider sieht die Praxis anders aus. Und so klagen denn auch jetzt wieder, zu Beginn des letzten vollen Jahres der Legislaturperiode, die Bonner Parlamentarier darüber, im Wust der sich auf ihren Schreibtischen auftürmenden Aktenberge zu ersticken. Wieder einmal wurde für die eigentliche Gesetzgebungsarbeit wertvolle Zeit verloren. Wenn nicht alles täuscht, wird also auch der dritte Deutsche Bundestag zu guter Letzt zu einer rotierenden Gesetzgebungsmaschine, deren „Produktion“, an der Qualität gemessen, meist im umgekehrten Verhältnis zu ihrer „Umdrehungszahl“ steht.

In der Geschichte der deutschen Nachkriegsgesetzgebung wird man dem dritten Deutschen Bundestag schwerlich ein Ruhmesblatt widmen können. Das erste volle Jahr der Legislaturperiode (1958) war wie üblich mit Anlaufschwierigkeiten ausgefüllt. Es tauchten neue Gesichter auf, man mußte sich in den Ausschüssen zunächst einmal kennenlernen, um sich dann zu einem produktiven Arbeitsteam zusammenzufinden. Aber alle Hoffnungen auf ein aktives drittes deutsches Bundesparlament hat das Jahr 1959 zunichte gemacht, das wegen seiner Wahlferne eigentlich das fruchtbarste Gesetzgebungsjahr hätte sein müssen.