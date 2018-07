Inhalt Seite 1 — Die Feststellung des Jahresabschlusses Seite 2 Auf einer Seite lesen

In unserem letzten Dezember-Gespräch haben wir uns, meine verehrten Leser, über das unterhalten, was eine Hauptversammlung tun muß und tun darf. Dabei legt das Aktiengesetz fest, ob zur Rechtsgültigkeit der Beschlüsse die einfache Mehrheit der vertretenen Stimmen ausreicht und wann die Dreiviertelmehrheit erforderlich ist. Zum Schutz der Minderheit sieht das Aktiengesetz eine Reihe von Sonderbestimmungen vor, über die im einzelnen noch zu reden sein wird. Heute wollen wir uns mit dem Jahresabschluß beschäftigen und uns im Thema darauf beschränken, was der Kleinaktionär als Hauptversammlungs-Besucher von ihm wissen muß.

Der Jahresabschluß ist im Geschäftsbericht für das zur Debatte stehende Geschäftsjahr abgedruckt. Der Geschäftsbericht ist 14 Tage vor dem letzten Tag zur Hinterlegung der Aktien zwecks Teilnahme an der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre auszulegen. Außerdem ist er jedem Aktionär auf sein Verlangen zuzustellen. Im Normalfall funktioniert die Verschickung der Geschäftsberichte an die Aktionäre reibungslos. Meistens haben die Banken für ihre Kundschaft stets einige Exemplare vorrätig. Nach meinen persönlichen Erfahrungen treten nur dann Schwierigkeiten in der rechtzeitigen Verschickung der Geschäftsberichte auf, wenn „irgend etwas bei der Gesellschaft nicht stimmt“. Wer nichts zu verbergen hat, den stört die gesetzlich vorgeschriebene Publizität auch nicht.

Als Aktionär ist man naturgemäß am Jahresergebnis, also am Gewinnverteilungsvorschlag der Verwaltung, am stärksten interessiert. Auch ihn findet man im Geschäftsbericht, der neben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auch einen Bericht des Vorstandes über den Geschäftsverlauf zu enthalten hat. Außerdem soll im Geschäftsbericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung (auch wenn sie schon in das neue Geschäftsjahr fallen) berichtet werden. Weiter hat der Vorstand den Jahresabschluß zu erläutern und muß dabei auf alle wesentlichen Abweichungen vom letzten Abschluß eingehen. Ihnen, als Aktionäre, steht es zu, über Einzelheiten Auskunft zu verlangen. Nach dem Aktienrecht ist nämlich der Vorstand gehalten, dem Anfragenden über alle Dinge erschöpfende Auskunft zu geben, mit der Einschränkung allerdings, daß die Interessen der Gesellschaft dadurch keinen Schaden erleiden. Der Vorstand hat gegenüber dem Auskunftsrecht der Aktionäre die letzte Entscheidung. Von dem Auskunftsverweigerungsrecht ist in der Vergangenheit nur verhältnismäßig wenig Gebrauch gemacht worden. Natürlich sind Meinungsverschiedenheiten über das möglich, was der Gesellschaft schaden kann. Das letzte Wort haben in solchen Fällen die Gerichte.

Wenn ich mir hier einen Hinweis erlauben darf: Machen Sie von Ihrem Fragerecht ausgiebig Gebrauch, aber bleiben Sie bei der Sache und halten Sie selbst keine Vorträge. Zur Debatte steht der Abschluß Ihrer Aktiengesellschaft – und nicht das Aktienrecht und erst recht nicht die Wirtschaftspolitik. Berühren Sie bei Ihren Fragen Vorgänge vergangener Jahre auch nur insoweit, als sie Bezug auf den vorliegenden Jahresabschluß haben. Wenn Sie das tun, dann leisten Sie einen positiven Beitrag zur Aktionärsdebatte, bei der Sie keinesfalls mit nach Ihrer Meinung berechtigter Kritik zu sparen brauchen. Die Verwaltungen sind meistens dankbar dafür, wenn sie Irrtümer klarstellen können und Gelegenheit bekommen, sich für diese oder jene Handlungsweise zu verteidigen. Kann sie es nicht, dann sollten Ihnen Ihre Mitaktionäre dankbar für Ihre Aufklärung sein.

Der Jahresabschluß einer Aktiengesellschaft muß in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat vorgelegt werden. Die Satzung kann diese Frist auf fünf Monate verlängern. Billigt der Aufsichtsrat den Abschluß, so gilt er als „festgestellt“ und wird dann der Hauptversammlung zur Beschlußfassung vorgelegt. Die Aktionäre können bei einem „festgestellten“ Jahresabschluß an der Höhe des ausgewiesenen Gewinns nichts mehr ändern. Nur der ausgewiesene Gewinn kann verteilt werden. Das scheinen alle jene Aktionäre nicht zu wissen, die völlig unbekümmert Anträge auf höhere Dividenden stellen, ohne nachzurechnen, daß eine solche Dividende aus dem ausgewiesenen Gewinn überhaupt nicht gezahlt werden kann.

Nach einem Urteil des Bundesgerichts kann auch eine Minderheit der Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen die Ausschüttung des gesamten ausgewiesenen Reingewinns erzwingen, soweit er durch volle Prozente teilbar ist. Dieses Urteil hat sofort mit der Gewohnheit aufgeräumt, hohe Gewinnvorträge mit in das neue Geschäftsjahr zu übernehmen. Jede gewitzte Verwaltung bilanziert heute so, daß der Reingewinn in etwa mit dem Ausschüttungsbetrag übereinstimmt. Man nennt das: eine Bilanz wird von hinten aufgemacht. Man geht dann von dem Betrag aus, der für die Dividende erforderlich ist, und dotiert die Rücklagen (auch sie sind ein Teil des Gewinns und müssen höher versteuert werden als die ausgeschütteten Gewinne) entsprechend: Außerdem kann eine Verwaltung auch Gewinne über höhere Abschreibungen, Rückstellungen und Zuweisungen an Pensionsfonds, soweit die steuerliche zulässige Grenze noch nicht erreicht ist, „zum Verschwinden bringen“.

Angestrebt wird eine Änderung des Aktiengesetzes, damit die Feststellung des Jahresabschlusses wieder ausschließlich der Hauptversammlung vorbehalten bleibt. Einige Gesellschaften haben freiwillig auf das Bilanzfeststellungsrecht der Verwaltung verzichtet und überlassen die Bilanzfeststellung schon heute der Hauptversammlung. Das ist risikolos, wenn die Verwaltungen sicher sind, daß die Hauptversammlung ihren Vorschlägen gemäß entscheiden wird. In Wirklichkeit ist das nur eine Geste, wenn auch eine sehr hübsche.