A d. F., Rom, im Januar

Mit einem propagandistischen Aufwand, der den weltpolitischen Ehrgeiz vieler Italiener widerspiegelt, sind in Rom die letzten Vorbereitungen für die Reise des Staatspräsidenten Gronchi in die Sowjetunion getroffen worden. Mit Donna Carla seiner Frau, und Außenminister Pella wird er am Freitag in Moskau eintreffen. Sein sechstägiger Besuch der Sowjetunion – der erste eines westlichen Staatsoberhauptes – sieht ausführliche Gespräche mit Chruschtschow vor.

Italien will bei den kommenden internationalen Verhandlungen ein gewichtiges Wort mitreden – das ist vor allem der Wille des ebenso ehrgeizigen wie eigenwilligen Staatspräsidenten und seiner Anhänger auf dem linken Flügel der Christlich-Demokratischen Partei. Der Anspruch ist gewiß berechtigt. In welchem Sinne jedoch Gronchi dem Herrn des Kremls als erster die Haltung des Westens nach dem Pariser Vorgipfel erläutern soll, darüber war man sich in Rom vor seiner Abreise nicht einig.

Vor einigen Wochen gab ein sozialdemokratischer Politiker auf dem Kongreß seiner Partei zu verstehen, Gronchi werde vielleicht Chruschtschow zu bewegen versuchen, die italienische KP anzuweisen, einer Annäherung der Nenni-Sozialisten und Christlichen Demokraten nichts in den Weg zu legen. Diese Behauptung hat weder der Quirinal noch die Regierung dementiert.