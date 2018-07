Transvaal, ehemalige holländische Kolonie und später selbständige Burenrepublik, ist seit 1910 die nordöstliche Provinz der Südafrikanischen Union. In diesem großen Lande ist die Kochkunst ungewöhnlich vielseitig. Im Laufe der Jahrhunderte ist sie durch holländische, französische, deutsche und englische Kolonisten immer reicher geworden. Auch Indier und Malaien, die nach Südafrika gekommen sind, haben die kunstvolle Verwendung tropischer Früchte und Gewürze hinzugefügt

Nicht in den Großstädten, doch weiter draußen im „Busch“ kann man auch heute noch die Gerichte der Originaleinwohner finden, die bisher keine Kochbücher schrieben In einem Missionskrankenhaus in Transvaal ist nun das „Rezept“ für eine der Lieblingsspeisen der Eingeborenen jener Gegend aufgeschrieben worden. Europäer, die es versuch: haben, finden es überaus lecker!

Maisbrei mit Erdnußsoße

200 Gramm weißes Maismehl (wenn weißes Maismehl nicht zu erhalten ist, kann man auch gelbes nehmen) 50 Gramm Butter – 1 Pfund frische Erdnüsse (ungeröstet, wenn möglich) – Tomaten – Fleischreste (für vier Personen).

Ein dreiviertel Liter Wasser wird in einen größeren Topf aufgesetzt. Sobald das Wasser anfängt zu kochen, wird das Maismehl hineingeschüttet und gut verrührt. Die Mischung wird bei kleiner Flamme 25 Minuten unter öfterem Rühren gekocht. Vor dem Anrichten wird die Butter unter den Mogaio, den Maisbrei, gerührt.

Die Soße, die Schichewo, wird so zubereitet: Man schält die Erdnüsse (Timango heißen sie in Transvaal) und zerstößt sie. Dazu tut man ein wenig Wasser, beliebig viel Tomaten (zwei oder drei sind ungefähr richtig für diese Menge), soviel Fleischreste, wie man gerade zur Hand hat, um eine dicke Soße zuzubereiten. Diese Soße soll mindestens eine halbe Stunde lang kochen.

Die Eingeborenen in Transvaal machen den Mogaio so dick, daß sie ihn in der Hand rollen können und die Ballen dann in Soße tunken. Für Europäer, die gewöhnt sind, mit Gabel und Messer zu essen, darf der Brei ruhig ein wenig dünner sein: Man tut ihn auf den Teller und gießt die Soße darüber. Grazia