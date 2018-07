Die „Brigade Erhard“ hat um die zwangswirtschaftliche Bastion der Kraftfahrtversicherung erbittert kämpfen müssen. Jahrelang währte die Schlacht, denn die Versicherungswirtschaft war ein zäher Gegner. Immer neue Argumente führte sie ins Feld, um die Freigabe der KFZ-Versicherungsprämien zu verhindern und den Staatstarif zu erhalten. Bei einer freien Prämiengestaltung – das war wohl das schwerste Geschütz, das in der Kölner Versicherungshochburg aufgefahren wurde – werde vor allem der Versicherungsnehmer der Dumme sein. Schleuderkonkurrenz, Zusammenbrüche in der Versicherungsbranche, das Auftreten rücksichtsloser Auslandskonkurrenz – mit diesen und anderen Unkenrufen bedienten sich die Versicherer geschickt und mit viel Erfolg der modernen Mittel der psychologischen Kriegführung.

Und so schwerer fällt es nun, da der Kampf um die Neugestaltung der Kraftfahrtversicherung ausgestanden ist, von klaren Siegern und Besiegten zu sprechen. Beide Parteien mußten Konzessionen machen; den Mannen um Professor Erhard ist es nicht gelungen, die dreißig Jahre alte Festung des staatlichen Einheitstarifs für die Kraftfahrtversicherung gleich im Sturm zu erobern. Der mittlerweile im Bundesanzeiger in Form der „Verordnung zur Auflockerung der Preisbildung in der Kraftfahrtversicherung“ veröffentlichte „Friedensvertrag“ zeigt denn auch deutlich die Züge eines Kompromisses. Es ist beileibe kein „Diktatfrieden“, der den Versicherern, „aufgezwungen“ wurde.

„Freigegeben“ wurden lediglich die Gepäck- und die namentlichen Kraftfahrtunfallversicherungen, Nebensparten also, mehr nicht. Eine Spur zu großartig mutet auch der Titel des zweiten Abschnittes dieser Verordnung an: denn von einer „Übergangsregelung für Kraftfahrtversicherungen sollte man doch wohl erwarten können, daß sie in eine echte Freiheitsperiode überleitet. Dem ist aber keineswegs so. Auch nach Beendigung der Übergangszeit am 31. Dezember 1961 wird von einer freien Prämienbildung nicht die Rede sein können. Zwar wird dann der bisherige staatliche Einheitstarif für Kraftfahrtversicherungen das Zeitliche segnen und durch individuelle Unternehmenstarife ersetzt werden, aber die Prämien sowie die allgemeinen Tarifbestimmungen der einzelnen Versicherungsgesellschaften werden genehmigungspflichtig. Die Versicherungsunternehmen bleiben in ihrer Tarifpolitik also auch nach dem 31. Dezember 1961 der staatlichen Aufsicht unterworfen. Sie werden nur solche Tarife genehmigt erhalten, die „unter Berücksichtigung der Interessen des Gemeinwohls der voraussichtlichen Gefahr Rechnung tragen“.

Unverständlich, wie Sprecher der Versicherungswirtschaft. trotz allem den Schutz der Verkehrsopfer gefährdet sehen können. Wie kann sich schon in der am 1. Januar 1962 beginnenden „Endregelung“ eine Schleuderkonkurrenz ergeben, wenn das Bundeswirtschaftsministerium bzw. die für die Preisbildung zuständigen obersten Landesbehörden weiterhin über die „Ordnung“ des KFZ-Versicherungsmarktes wachen werden. Alle Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung sollen übrigens nach den Vorschriften des Wirtschaftsstrafgesetzes 1954 geahndet werden. Zu Kassandrarufen besteht also wirklich kein Anlaß. Auch die viel gefürchtete böse Auslandskonkurrenz wird ihre Tarife den inländischen Preisbildungsstellen zur Genehmigung vorlegen müssen.

Günter Koch