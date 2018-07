Von Peter Westphal

Noch zehn Minuten vor Auslaufen des Schiffes mußte ich mir zum hundertsten Male sagen, lassen, daß ich verrückt sei. „Was willst du ausgerechnet im Winter auf dieser Insel?“ Ein Seelenheilkundiger indes hätte einfach festgestellt: Patient zur Zeit der Menschheit überdrüssig. Es war die Wahrheit.

Ich gebe zu, die Insel empfing mich nicht sehr freundlich. Als wir nach dreistündiger Fahrt im Helgoländer Hafen festmachten, hüllte sich der rote Felsen noch dichter in den Wolkenmantel ein und brummte den Gast nur dumpf durchs Nebelhorn am Ich stand verloren am Strand und starrte auf das Meer. Weder Autos noch nervöse Menschenmengen. Keine neonüberfluteten Straßen, in denen sich die Konsumenten drängen. Nichts von alledem. Die Flut lief auf und spülte Langeweile in mir hoch. Der Schock war da.

Es gibt ein sicheres Mittel dagegen: man mache es wie die Fischer, vergrabe die Hände tief in die Taschen und schlendere ziellos durch die Inselgassen.Irgendwann wird man dann vom groggeschwängerten Dunst einer Destille angezogen, geht hinein, und alles ist gut. Hinter den dampfenden Gläsern saßen, als ich eintrat, die alten Fischer und klönten aus dem Dickicht ihrer Bärte. Nie kann man Fischer so klönen hören wie im Winter beim Grog. So erfuhr ich, daß die Helgoländer für Kaiser Wilhelm einst eine Extra-Kalesche hatten bauen lassen. Sie war mit blauem Samt gepolstert und so konstruiert, daß Seine Majestät nie die würdevolle Haltung verlor, wenn sie sich auf steilem Pfad vom Unterland der Insel aufs Oberland begab. Es muß ein seltsam Bild gewesen sein. Die alten Fischer schmunzeln heute noch. Für sie gibt es nur eine Majestät: das Meer. Sie nennen es auch „Rasmus“. Rasmus ist stärker als alle und danach messen sie den Menschen. Schon, nach vierundzwanzig Stunden hatte michdie Insel umgekrempelt. Am Frühstückstisch machte ich die merkwürdige Entdeckung, daß mir die Morgenzeitung gar nicht fehlte. Es gibt nämlich keine Zeitungen hier, oder vielmehr nur alte. Mir war das plötzlich ganz schnuppe; sollten sie doch auf dem Festland machen, was sie wollten! Allein, es kam noch besser: die beizende Seeluft tötete im Nu die Sucht nach Nikotin. Das war infam. Aus allen Schaufenstern lockten die zollfreien Packungen.

Des Kaisers Kutsche fährt nicht mehr. Auch der Fremdling muß, um vom Unterland aufs Oberland zu gelangen, 181 Treppenstufen erklimmen. Eine ausgezeichnete Gymnastik. Zweimal am Tage exerziert, regt sie den Kreislauf an und ersetzt jede Diät, die Schlankheit erstrebt. Weil wir schon bei der Gesundheit sind, noch dies: Matt braucht im Winter hier nicht zu erfrieren. Die Insel hat eine ideale Fernheizung – den Golfstrom. Es ist viel wärmer, als man denkt.

Am schönsten aber war die Einsamkeit. Nie traf ich einen Menschen droben auf dem Klippenweg, der in bizarren Kurven rund um die Insel führt. Ich sah nur Himmel und Meer, hörte nur die Brandung und den Wind. Die Erfolgsstreber und eitlen Schwätzer, die mich gestern noch so zäh verfolgt hatten, sie waren nicht mehr existent. Der Alltag schien mit weiter entrückt als tausend Festlandskilometer...

Am Abend glüht dann das Gesicht vom Wind, und auf den Lippen haftet salziger Geschmack vom Meer. Den spülte ich mit Grog noch einmal weg und stieg ins Bett. Der Griff zum Radioschalter unterblieb, weil mich das Festland nicht mehr interessierte. Dafür nahm ich den Kriminalroman zur Hand, den ich im ersten Schock des Alleinseins schnell noch gekauft hatte. Jedoch des Mörders Hand ließ mich kalt. Noch vor der Untat legte ich das Buch gelangweilt auf den Nachttisch. Was soll’s? Ich löschte das Licht. Sachte strichen im Sekundenrhythmus die Strahlen des Leuchtfeuers über Bett und Wand. Das Nebelhorn vom Hafen dröhnte dumpf. Da schlief ich ein. Es war noch nicht neun Uhr...