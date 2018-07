Nachwort zu Truffauts Film: „Sie küßten und sie schlugen ihn“

Der poetisch-atmosphärische Bildstil der dreißiger Jahre, in dem beispielsweise Cocteau, Carne und Clair unübertroffene Filme schufen, wird heute kaum mehr gepflegt. Für einen guten Teil heutiger Filme ist eine eiskalt-zynische Gesinnung bezeichnend, die zum Beispiel zu einer steten Verwechslung von Liebe und Sex führt. Diese lieblose Gesinnung verwendet den Menschen als Dekor in bösartigen oder schamlosen Szenen. Ganz besonders tut sich junger Filmnachwuchs darin hervor. Aber da ist dieser Film des jungen Franzosen François Truffaut „Sie küßten und sie schlugen ihn“, der augenblicklich in vielen Städten der Bundesrepublik läuft. Ein Zustandsbericht. Keine dramatische Handlung. Kein Haschen nach optischen Effekten. Grundehrlich und voll Menschenliebe. Bei den Filmfestspielen 1959 in Cannes holteer sich sogleich den Preis für die beste Regie.

Es ist die Geschichte des dreizehnjährigen Antoine, eines unehelichen, unerwünschten Kindes. Daß es geboren werden durfte, hatte es seiner Großmutter zu verdanken. Später heiratete seine Mutter, aber nicht Antoines Vater. Die Ehe ist mitraten. Beide Ehegatten gehen arbeiten. Die Mutter hat ihren Liebhaber. Der Stiefvater weiß daven und duldet das schmutzige Verhältnis, weil er zu Hause seine Ruhe haben will und seine Frau ihm beim Familienkrach stets überlegen ist. Antoine ist das typische Schlüsselkind. Auf sich selbst gestellt und ungeliebt, zieht er sich in seine eigene Welt zurück. Er verschlingt Balzacs Romane, dem er in seinem Zimmer in schwärmerischer Verehrung einen Altar baut. Der Junge schwänzt die Schule, macht die üblichen Lausbubenstreiche und wagt sich endlich eines Tages aus Angst vor Strafe nicht mehr nach Hause. Zusammen mit seinem Freund stiehlt er sogar eine Schreibmaschine. Er wird ertappt und kommt vor den Jugendrichter. Die Eltern, die ohnedies ihre schwachen und bei den dumpfen Familienverhältnissen natürlich ergebnislosen Bemühungen, den Jungen zu erziehen, aufgegeben haben, sind mit der Einlieferung Antoines in eine Erziehungsanstalt einverstanden. Beim Fußballspiel entwischt er eines Tages aus der Anstalt- und läuft ans Meer, dem Ziel seiner Sehnsucht. Der Film endet mit einer Großaufnahme: groß und traurig blickt der Junge ins Publikum.

Genialer Wurf auf Anhieb

Es ist das Erstlingswerk eines siebenundzwanzigjährigen Regisseurs, der damit einen Ausschnitt aus seinem Leben wiedergab. Truffaut, Drehbuchautor, Regisseur und mit Hilfe seines Schwiegervaters auch Finanzier in einer Person, gehört zu den heftigsten Filmkritikern Frankreichs. Seine Ansichten und künstlerischen Intentionen setzte er in die Tat um. Auf Anhieb gelang ihm ein genialer Wurf.

Eine Gruppe von jungen französischen Filmleuten, zu denen Truffaut gehört, fordern, daß der Film von unfilmischen Elementen gereinigt werden! muß. Sie wollen an die großen und schon legendären Werke der Stummfilmzeit anknüpfen. Als Voraussetzung für das künstlerische Gelingen fordern sie den Ein-Mann-Film (Autor, Regisseur in einer Person, der auch unabhängig arbeiten kann). René Clair, der große französische Regisseur, äußerte sich einmal sinngemäß: Man müsse sich wundern, daß es überhaupt noch Filme von künstlerischer Qualität gibt, wenn man bedenkt, wie viele Leute bis zur Fertigstellung eines Films mitreden

Das Programm dieser jungen Männer müßte an Truffauts Film abzulesen sein. Und tatsächlich fehli hier alles Üble, was beim kommerziellen Gebrauchsfilm leider sehr häufig zu finden ist: die Frau all Dekor, der Tod als Stilmittel, Ausweg- und Sinnlosigkeit als Reizmittel, um lyrischen Weltschmerz in der Brust des Filmbesuchers zu erzeugen, dazwischen philosophische Simplifikation. Zartes und Leises, die Zwischentöne beherrschen das Spiel, nicht Exaltiertheit und Raffinement. Die Dinge spielei mit, der alte, düstere Klassenraum, die abgewetzter Schulbänke, die schmutzigen Feldwege und die alten Häuser. Dabei wird keinem Naturalismus odei Neorealismus gehuldigt, der die Welt verzerrt im Bild bringt und Haß gegen die Zustände und du Gesellschaft predigt oder gar die Existenz des Gutei leugnet. Es wird nicht angegriffen und nicht gewertet. Der Film macht aber trotzdem deutlich Eltern und Lehrer, die Schuld an der Verwahrlosung des Jungen haben, sind im Innern sicher nicht böse. Sie erkennen ihre Schuld nicht, weil alle Welt so ist, wie sie selbst sind. Ehebruch ist heute üblid geworden, ebenso Lieblosigkeit. Wie Gift durch dringt der Mangel an Erkenntnis des Sündhaften du menschliche Gesellschaft.

Der Höhepunkt des Films, die Unterredung des Jungen mit der Fürsorgerin, gehört zu den erschütterndsten Szenen, die seit langem zu sehen waren Achselzuckend, traurig gibt er seine kleine Seele preis. Nach dieser Bilderfolge können wir hoffen, daß wir nicht nur einer künstlerischen, sondern auch gesinnungsmäßigen Erneuerung des Films entgegengehen. Helmut Kauer