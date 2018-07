Das Rezept der Mäßigung ist in den letzten Monaten von vielen Stellen angepriesen worden. Über seine Wirksamkeit läßt sich streiten. Dennoch scheint das Maßhalten im Augenblick, so wie die Dinge jetzt liegen, eine gute Arznei zu sein, mit deren Hilfe wir den vor uns liegenden heißen Konjunktur-Sommer ohne Dauerschäden überstehen können. Mäßigung kann aber nicht erzwungen werden. Das hat auch die Bundesbank erkennen müssen, deren restriktive Politik bislang ohne sichtbaren Erfolg geblieben ist – und zwar aus verschiedenen Gründen.

Einen dieser Gründe hat Bankier Alwin Münchmeyer – Präses der Handelskammer Hamburg und Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages – auf der traditionellen Jahresschluß-Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns deutlich genannt: die öffentliche Hand ist weitgehend zinsunempfindlich. Die Verteuerung des Geldes trifft sie nicht. Da sich jedoch die Bundesbank unverändert zum obersten Ziel die Erhaltung der Währungsstabilität gesetzt hat, muß sie in logischer Konsequenz immer schärfere Maßnahmen ergreifen, um die Kaufkraft der DM zu erhalten. Die Folgen hat dann ausschließlich die Privatwirtschaft zu tragen, wobei es immer noch zweifelhaft ist, ob der angestrebte Zweck auch tatsächlich erreicht werden kann. „Solange Bund, Länder und Kommunen die Notwendigkeit eines antizyklischen Verhaltens in der Theorie zwar anerkennen, aber glauben, in der Praxis eine Durchführung sich nicht erlauben zu können, wird keine entscheidende Änderung der heutigen Situation erfolgen“, stellte Münchmeyer resignierend fest.

Tatsächlich machen es sich die Politiker heute zu leicht. Es ist keineswegs so. daß sie nicht den richtigen Weg sehen. Sie lehnen es aber ab, ihn zu gehen, „weil das politisch einfach nicht geht“. Sie sind Gefangene ihrer eigenen Propaganda – besonders vor den Wahlen – geworden. Jetzt, da das Tempo gedrosselt werden müßte, um die DM zu schützen, kann man nicht von den alten Parolen herunterkommen. Dafür sorgt schon die jeweilige Opposition. Um so notwendiger war deshalb auch die Mahnung Münchmeyers, daß die Opposition ihre demokratische Aufgabe nicht dahin verstehen sollte, daß es gelte, der jeweiligen Regierung auf Bundes- oder Länderebene – sofern sie sich zu verantwortungsbewußten antizyklischen Maßnahmen durchringen könnte – in den Arm zu fallen. Wörtlich sagte er: „Das gilt insbesondere zum Beispiel auf demGebiete der Dosierung des Wohnungsbaus. Letzten Endes ist auch in den Augen der breiten Masse nicht derjenige, der unter allen Umständen Wohnungen in gewaltiger Zahl aus dem Boden stampft, der bessere Politiker, sondern jener, der unter Erhaltung der Kaufkraft relativ das beste Ergebnis aufweisen kann!“

Münchmeyer war sich aber durchaus darüber im klaren, daß die Sünder nicht nur auf den politischen Bänken sitzen. Deshalb richtete er seine Mahnungen auch an die versammelten Unternehmer der Hansestadt, und nicht nur an sie, sondern an alle jene in der Bundesrepublik, die den Unternehmer mit dem Geschäftemacher verwechseln. Er formulierte so: „Der Unternehmer macht zwar das gesunde und legitime Gewinnstreben zur Richtschnur seines Handels. Er verzichtet aber bewußt und überzeugt auf die Ausnutzung einer sich bietenden Chance, wenn sein Erfolg in keinem Verhältnis zu den dadurch ausgelösten gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Schäden stehen würde. Der echte Unternehmer weiß, daß ein solcher Verzicht zum Schluß auch wieder in seinem eigenen Interesse liegt, denn eine rücksichtslose Ausnutzung von Chancen würde staatliche Eingriffe provozieren und damit dirigistische Maßnahmen einleiten und begründen, die die freie Entwicklung einer Wettbewerbswirtschaft behindern müssen.“

Wenn Münchmeyer diese Worte auch nicht direkt den Konzentrations-Strategen ins Stammbuch geschrieben hat, so können sie sich doch ruhig getroffen fühlen. Sie haben in den vergangenen Wochen Chancen rücksichtslos ausgenutzt, die ihnen – wir wollen hoffen – ahnungslose Politiker verschafft haben. K. W.