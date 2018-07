Inhalt Seite 1 — Urlaubspfarrer und Ferienchristen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinrich David

Noch nicht allzu lange beschäftigt man sich in den beiden christlichen Kirchen mit der Frage, wie die Menschen ihren Urlaub zubringen, wie sie reisen und ob sie wirklich das ihnen von allen Seiten versprochene „Ferienglück“ finden. Vor kurzem haben die beiden evangelischen Akademien Tutzing und Arnoldshain (Taunus) das bereits vor 1958 begonnene Gespräch mit den großen Reise-Organisationen (Scharnow, Hummel, Dr. Tigges...) und die Bestandsaufnahme christlichen und unchristlichen Ferienglücks fortgesetzt. „Höchste Zeit, daß sich die Kirche um das Reise- und Urlaubsproblem kümmert“, meinten die Pfarrer, und die Reisebüroleiter widersprachen nicht.

Camping-Pfarrer hatten in der letzten Zeit immer wieder gewarnt, daß der Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts nicht nur werktags an seiner Arbeitsstätte, nicht nur Sonntags auf dem Sportplatz oder bei sonstigen Vergnügungen, sondern vor allem auf seinen immer ausgedehnteren Ferienreisen der Kirche einesteils entgleite, andererseits ihrer durchaus bedürfe. Aber was meinen nun die „Betroffenen“, die Urlauber und Reisenden, dazu? Ihre Haltung reicht von dem Wunsch, von der Kirche „in Ruhe gelassen zu werden“ bis zu dem Ausruf: „Gott sei Dank, daß ihr kommt“, berichteten die Camping-Pfarrer Zeiss und Warmers aus Frankfurt. Aber damit ist die Frage noch nicht beantwortet, ob es in wachsender Zahl Ferienchristen gibt oder geben wird – also Menschen, die bisher keine Beziehung zu ihren Gemeinden hatten, gelegentlich ihrer Urlaubsfahrten aber die Kirche wiederentdecken, von ihr wiedergewonnen werden – und sei es auch nur auf Zeit...

Indessen, man denkt nicht allein an solche sichtbaren Erfolge, wenigstens nicht in den evangelischen Akademien. Es geht zunächst in aller Bescheidenheit um eine Bestandsaufnahme des „Urlaubswesens“, und die ist schwierig genug, denn für diese neue Wissenschaft gibt es nur wenig zuverlässige Quellen.

So begannen denn auch die Pfarrer, auf eigene Faust ein paar Tatbestände zu ermitteln, die ihnen wichtig erschienen; zum Beispiel ließ ein katholischer Geistlicher durch die Zöllner am Reschenpaß zählen, wie viele von den an einem bestimmten Stichtag über die Grenze reisenden Paaren verheiratet seien; und siehe, es waren von 1200 nur 91. Diese Mitteilung, machte bei der Tagung in Arnoldshain starken Eindruck – allerdings wohl mehr bei den Pfarrern als bei den Reisebüroleitern, und man beschäftigte sich in der Diskussion ausgiebig mit diesem Symptom des Sittenverfalls.

Aber das war nur eine Arabeske. Man erkannte bald, daß mit jenen Zahlen wenig bewiesen sei und daß man mehr in die Tiefe schürfen müsse. So stellte Dr. Walter Kahn, geschäftsführender Gesellschafter eines der größten Reiseunternehmen, fest: „Von einer dreiwöchigen Orientreise bringen viele Menschen heute weniger bleibende Eindrücke mit als ihre Großeltern von einer Sonntagswanderung.“ Er machte die Überfütterung mit dem „vorgekauten Erlebnis der Ferne“ durch Kino, Radio und Fernsehen dafür verantwortlich, daß die meisten Urlauber die Fremde nicht mehr aktiv erleben.

Von den acht wichtigsten Gründen, aus denen die Menschen überhaupt eine Ferienreise unternehmen, treten nach Dr. Kahn die älteren vier immer mehr zurück: Wissenshunger, Bedürfnis nach Kunstgenuß, Abenteuerlust des „Globetrotters“ und romantische Freude am Wandern; die vier modernen Gründe treten in den Vordergrund sportliche Neigungen (Bergsteigen, Schwimmen, Skilauf und so weiter), Herdentrieb, Vergnügungssucht und „luziferischer Drang nach Zerstreuung“. Auch meinten einige Diskussionsteilnehmer, die Oberflächlichkeit und Passivität der reisenden Masse wirke sich bereits nachteilig auf die ortsansässige Bevölkerung der bevorzugten Urlaubsgebiete aus. Ihrer Verstädterung, Naturentfremdung und dem zunehmenden Amüsierbetrieb in diesem und jenem einst stillen und frommen Alpendorf dürfe man nicht länger tatenlos zusehen.