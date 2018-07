Wenn der Architekt sich über die Mieter ärgert – Eine erfundene, doch nachdenkenswerte Geschichte

Zuweilen ist es verdienstvoll, über Prozesse zu berichten, die nicht stattfanden. Zur Warnung und Aufklärung derer, die es nach Gerichtsverfahren gelüstet.

Der juristische Laie hüte sich, seine Chancen Vorher zu errechnen, selbst wenn er meint, einen „vergleichbaren Fall“ zu kennen, der vor Gericht gut ausging.

Ein mir bekannter Architekt hatte unglücklicherweise von Vorgängen gehört, die er für einen „vergleichbaren Fall“ hielt. Der Fall war folgender:

Ein Hamburger Kaufmann kaufte von einem Maler ein Bild, eine „Deichlandschaft an der Nordsee“. Der Kaufmann liebte die dargestellte einsame Gegend. Aber als das Bild erst einmal ein paar Wochen an der Wohnzimmerwand hing, da fand er die gemalte Einsamkeit doch allzu einsam. Er bat den Maler, ein weidendes Schaf auf den grünen Deich zu setzen. Der Maler lehnte das ab. Der Kauflann griff zur Selbsthilfe und malte, so gut er es konnte, ein Schäflein ins Grüne.

Verletztes Urheberrecht