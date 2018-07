Inhalt Seite 1 — Anwärter auf Berichtigungsaktien Seite 2 Auf einer Seite lesen

In den letzten Wochen habe ich eine Reihe von Briefen erhalten, in denen nach den möglichen Zusatzaktien-Aspiranten gefragt wird. Meine Antwort war in jedem Falle zurückhaltend, denn es gibt bislang nur wenige Gesellschaften, die klipp und klar erklärt haben: Wir werden Zusatzaktien ausgeben. In den meisten Fällen formulierten die Verwaltungen ihre Stellungnahme so: Sobald das entsprechende Gesetz vorliegt, werden wir prüfen, ob wir in irgendeiner Form davon Gebrauch machen können. Unter diesen Umständen blieb es nicht aus, daß die Börse versuchte, zu eigenen Urteilen zu kommen. Die Folge war, daß letzten Endes jede Gesellschaft mit hohen Rücklagen zum potentiellen Zusatzaktien-Anwärter erklärt wurde und die Kurse entsprechend stiegen. Mir sind in den vergangenen Monaten etliche Listen zugegangen, in denen angeblich die „echten“ Zusatzaktien-Anwärter aufgeführt worden sind, und zwar aufgestellt allein an Hand der in den Bilanzen ausgewiesenen Rücklagen. Das scheint mir allzusehr vereinfacht zu sein. Auch die Berliner Handels-Gesellschaft, die in ihrem Wirtschaftsdienst vom 9. Januar 1960 eine Liste von Anwärtern auf Berichtigungsaktien veröffentlicht (und die Sie, meine verehrten Leser, hier abgedruckt finden), macht erhebliche Vorbehalte. Sie spricht von Unternehmen, „bei denen eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Ausgabe von Berichtigungsaktien besteht“. Immerhin dürfte es für Sie recht wertvoll sein, diese Liste (mit der gebotenen Vorsicht) einmal näher anzusehen.

Zunächst einmal darf ich Sie, meine verehrter. Leser, daran erinnern, daß Berichtigungs-Aktier nach der „Kleinen Aktienrechtsreform“ nur aus bereits versteuerten Rücklagen gebildet werden können. Beispiel: Eine Aktiengesellschaft, die mit einem Aktienkapital von 10 Mill. DM arbeitet weist 10 Mill. DM Rücklagen aus. Sie beschließt im Verhältnis 2:1 Wertberichtigungsaktien auszugeben. Dann löst sie von den Rücklagen 5 Mill. auf und verteilt diese 5 Mill. DM in Form vor. Aktien an die Aktionäre (ihrem jeweiligen Anteil entsprechend). In der neuen Bilanz betragen dann das Aktienkapital 15 Mill. DM und die Rücklagen nur noch 5 Mill. DM. Das Vermöger, der Aktiengesellschaft hat sich dadurch nicht verändert. Künftig muß dann allerdings, und das ist für die Gesellschaften der kritische Punkt, ein um 5 Mill. DM erhöhtes Aktienkapital verzinst werden. Oder besser gesagt: Eine Dividende wird jetzt auf 15 Mill. und nicht mehr wie früher auf 10 Mill. DM gezahlt werden müssen. Wenn nun derfür die Dividendenzahlungen zur Verfügung stehende Gewinn nicht erhöht werden kann, dann ist eine Dividendensenkung die unausbleibliche Konsequenz. Allerdings ohne Schaden für den Aktionär. Hat nämlich unsere Gesellschaft bislang 9 v. H. Dividende gezahlt, dann kann sie auf 6 v. H. zurückgehen, und der Aktionär erhäl: immer noch die gleiche Summe ausgezahlt, dem der Nominalbetrag seiner Aktien hat sich ja um ein Drittel erhöht. Die Dividendenauszahlung erfolgt, wie Sie aus unseren früheren Gesprächen wissen, auf den Nominalwert.

Tritt eine Dividendenkürzung nach der Ausgabe von Berichtigungsaktien ein, weil die Gesellschaft den zu verteilenden Gewinn, nicht erhöht, dann ist der finanzielle Gewinn des Aktionärs gleich Null. Infolgedessen läge auch kein Grund vor, den Aktienkurs in irgendeiner Form zu verändern. Dies ist nur dann zu rechtfertigen, wenn zum Beispiel auch nach der Ausgabe von Gratisaktien die alte Dividende weitergezahlt werden soll oder nur eine geringfügige Minderung eintritt. In solchen Fällen kommt der Aktionär in den Genuß höherer Einnahmen, seine „Rendite“ wird größer. Und das muß auch in den Kursen zum Ausdruck kommen.

Wenn also heute für Gesellschaften mit großen Rücklagen hohe Kurse bewilligt werden, dann sind sie oftmals das Ergebnis zweier Spekulationen Einmal wird nämlich vorausgesetzt, daß ein Teil dieser Rücklagen in dividendenberechtigtes Aktienkapital umgewandelt werden wird, zum anderen erwartet man, daß durch die Umwandlung keine oder nur eine geringe Senkung des zuletzt gezahlten Dividendensatzes eintritt. (Selbstverständlich ist auf Grund hoher Rücklagen stets ein gewisser Kursaufschlag gerechtfertigt, denn er läßt eine entsprechende Substanz und vielfach auch eine gute Ertragskraft erkennen).

Nun zu der Liste der Berliner Handels-Gesellschaft Bei der Auswahl hat sich das Institut auf Unternehmen beschränkt, die über ein relativ hohes Aktienkapital und entsprechende Rücklagen verfügen und deren Aktien im allgemeinen börsengängig sind. In einigen Fällen ergibt sich bei der Berücksichtigung der noch nicht passivierten Lastenausgleichsabgabe eine so starke Verminderung der verfügbaren Rücklagen, daß eine Ausschüttung von Berichtigungsaktien kaum zu erwarten ist. Diese Unternehmen wurden dennoch aufgeführt, weil sie in anderen Publikationen mehrfach genannt worden sind. –

Im ersten Teil sind Unternehmen aufgeführt, beidenen eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Ausgabe von Berichtigungsaktien besteht, während bei den im zweiten Teil genannten Gesellschaften die Voraussetzungen vorerst nicht in diesem Maße gegeben sind.

Zum Schluß: Ich bin sicher, daß nicht alle in der Liste aufgeführten Gesellschaften auch tatsächlich Berichtigungsaktien verteilen werden, aber ich glaube, daß die Aufstellung Ihnen ein besseres Verständnis darüber vermitteln wird, wie bei diesen Unternehmen die relativ hohen Kurse zu erklären sind. Tatsächlich hat die Börse den Umstand, daß diese Gesellschaften wenigstens theoretisch in der Lage wären, Zusatzaktien auszugeben, bereits in den Kursen berücksichtigt.