Durch lange Jahre mit einem gewissen Spürsinn für geheimgehaltene Vorgänge, Tatsachen und Vorräte ausgestattet, fand A. D. Lager mit Gummireifen und ölen aller Art, Werkzeugersatzteilen, Maschinen und anderem mehr in oft unvorstellbaren Mengen. Die im Laufe von fünf Wochen entdeckten, erfaßten und beschlagnahmten Lager besaßen nach einer rohen. Schätzung von Sachverständigen einen Wert von nahezu einer Milliarde Mark. In den meisten fällen genügte es, zur Geheimhaltung der Lager rundum ähnliche Schilder aufzustellen, wie sie sich auch im Umkreis der Konzentrationslager befanden, Schilder, versehen mit einem Totenkopf und gekreuzten Knochen: "Achtung! Todesgefahr! Betreten streng verboten!" Diese Schilder also, sie blieben bestehen. Wo sie fehlten, wurden Hilfspolizisten angestellt. Verordnungen der amerikanischen Militärregierung kamen hinzu: Plünderungen würden mit dem Tode bestraft! So war also aus unserem A. D plötzlich ein großer Mann geworden? Ein Herr über Millionenwerte, ein Herr über Leben und Tod? Aus unserem A. D war vielmehr ein tiefunglücklicher Mann geworden. Er kam aus dem widerlichen Dunst des Lagers nicht heraus. Er kam aus der Welt nicht heraus, in welcher er nun über zwanzig Jahre so sinnlos und verzweifelt gelebt hatte.

Er trug immer noch seinen nunmehr freilich ohne Nummer, und mußte die tolle Erfahrung machen, daß der Anblick dieses Gewandes atif die Leute, mit denen er zu tun hatte, auf die Bürgermeister und Gemeindebeamten, auf die Landpolizisten und Lagerverwalter, schließlich aber auch auf jeden, dem er begegnete, einen ähnlichen Schock ausübte, wie früher etwa die so gefürehtete Uniform mit den Siegrunen und dem Totenkopf. Er war plötzlich der Repräsentant einer ungewollten und über Leben und Tod entscheidenden Macht, die nicht eine deutsche, die eine Siegermacht war, eine Feindesmacht, man drehe es, wie man wolle.

Er wollte nicht Vertreter einer solchen Macht sein, er wollte Vertreter überhaupt keiner Macht inKf r r war n irr r fr Pi Fr ""rr W mV, unvorbereitet und ausgewahlt, einfach, weil im sein; aber er war nicht frei. Er vermochte seine Sehnsucht nach Freiheit in kein anderes Bild zu fassen wie in das eines Lebens in einem von Krieg und Gewalt unzerstörten Ort, in welchem der Friede und die Gesetzlichkeit in einem ähnlichen Maße herrschte, wie etwa zur Zeit, als sein Vater seinen Sohn zeugte, in der durch nichts zu erschütternden Gewißheit, daß es diesem durch Erbe und Erziehung zu Glück und Frieden und Wohlstand gereiche.

Durch"; eine amerikanische Dienststelle wurde ihm in der postlosen Zeit ein Brief übermittelt, der sehr zu seiner Absicht beitrug, sich dem Lager zu entziehen. Es war ein Brief "Dodkins", des britischen Obersten Yeo Thomas, in dem dieser mitteilte, daß es ihm wie seinen beiden anderen Gefährten gelungen war, zu überleben — und Yeo Thomas wollte auf jeden Fall einmal nach Weimar kommen, um A. D zu besuchen. A. D war glücklich. Sicherlich würde es Yeo Thomas gelingen, durch seine Beziehungen A. D aus seiner Stellung zu lösen, einer Stellung, die von Tag zu Tag, eben mit dem Wachsen von Mache und Tätigkeit A. D s, unerträglicher wurde. Die ehemaligen Beamten und Intellektuellen unter den Häftlingen — und es gab deren viele — verschwanden in ihren früheren Bereichen; die letzten aber bissen die Hunde; sie kamen in Stellen, die für sie nicht zugeschnitten waren; sie mußten sich bewähren in Positionen, die sie nicht beherrschen konnten, durch nichts anderes legitimiert als durch ihren guten Willen, aber völlig ? S un wmen aoer youig Augenblick niemand da war, der diese Positionen übernehmen konnte. Die politischen Konzentrationäre selber waren es, die aus diesen Positionen immer wieder wegdrängten — ihr allmähliches Verschwinden aber verstärkte die Ansicht der deutschen Bevölkerung über das Wirken der Konzentrationäre überhaupt, ohne daß es möglidi wurde, sie eines Besseren zu belehren. In jenen Monaten vollzog sich die eigentliche Tragik der Häftlinge, die um ihre Leiden wie um ihre erwiesenen Qualitäten im Leiden geradezu schicksalhaft betrogen wurden.

Kein Engländer ließ sich sehen. Aber es sprach sich schnell im Lager herum, daß ein "Kazettler" hereingebracht worden war. Der "Kazettler" war eine Sehenswürdigkeit. Die Gefangenen kamen, ihn zu besichtigen. In der Tat, A. D befand sich in einer Gesellschaft, mit der er nie zuvor in Berührung gekommen war. Einer der ersten Gefangenen, die er sah, war der greise Hugenberg, der Führer der Deutsch Nationalen, Reichsminister unter Hitler, Herr über Ufa und Scherl