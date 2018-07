Den Vorwurf hört man immer häufiger, gegen Drehbuchautoren, Verfasser von Hör- und Fernsehspielen, Romanciers, ja gegen Lyriker: sie gebrauchten Sprachklischees.

Der Vorwurf wiegt schwer: weil Klischee in der Sprache so viel wie Abklatsch bedeutet, also allzu bequemen Gebrauch von Wörtern und Begriffen. Das, was mit dem Wort ausgedrückt werden soll, wird nicht zugleich auch „nachvollzogen“, es wird nicht auch lebhaft gedacht oder nachempfunden. Das Sprachklischee, ob es nun aus einem einzigen Wort oder einer Wortkomposition besteht, gibt sich unbedenklich her. Es ist eine Dirne; da ist. nichts mehr von individueller Anschmiegsamkeit und Frische.

Aber jeder rechtmäßige Sprachgebrauch hat auch ein anderes Kriterium: die Ökonomie der Anwendung. Hört man ein Wort sehr oft, ja, wird es gar zum Modewort, so wird sogleich der Verdacht wach, Frische und Anschmiegsamkeit hätten fatale Einbußen erlitten.

Also ist Vorsicht am Platze. Man hört augenblicklich zu oft das Wort – Sprachklischee. Mir scheint, als könnten andere Begriffe denselben Dienst leisten, zum Beispiel Schablone. Schablone bedeutet ja so viel wie: alles über einen Leisten schlagen, Sprachkonfektion, nicht Maßarbeit der Begriffe; Abklatsch also, wie „Klischee“.

Aber beim Tadel muß es heute just immer „Sprachklischee“ heißen. Das Wort gibt sich allzu leicht her. Es ist ein Flittchen. R. D.