Komödien von Nestroy und Lope de Vega

A-th, München

Possen und Grotesken kann man heute vielleicht noch schreiben und spielen. Aber schon lange hat man das Aussterben der gepflegten Komödie, des noblen Lustspiels zu beklagen. Auch die Kunst, sie stilgerecht, eben mit der nötigenNoblesse und Delikatesse, zu servieren, stirbt! immer mehr ab. Viel Kopfzerbrechen hat mansich schon gemacht über die Gründe, warum es gerade noch zur gröbsten Situationskomik reicht, warum immer wieder ein unseliger Drang zu derber Übertreibung, zu Albernheiten und zumbrutalsten Lachreiz durchbricht, sobald die „heitereMuse“ auf der Bühne steht.

Früher, zu Zeiten, die noch ganz unter demZeichen eines gebildeten Bürgertums standen, wäre mancher szenische „Budenzauber“, der heute eitel Wonne weckt, entrüstet abgewiesen worden. Das hieß damals „für die fünfte Galerie spielen“ – und darin lag eine ebenso treffsichere wie sachlich begründete soziologische Wertsetzung. Wir müssen demnach annehmen, daß sich seither die „fünfte Galerie“ – in neueren Häusern ohnehin schon baulich ausgemerzt – in das Parkett verlagert, auf die Ränge verteilt, im ganzen Räume ausgebreitet hat.

Manchmal kann man guten Komödienstil und modernen „Fez“ noch hart nebeneinander erleben, bisweilen sogar am gleichen Abend in dem gleichen Theater. Ein instruktives Beispiel dafür bot in den Münchner Kammerspielen Nestroys „Einen Jux will er sich machen“. Gewiß, das Stück nennt sich „Posse“, und es ist auch eine, eine ganz echte, die gar nichts Seriöseres sein will. Zwar hat Nestroy seine Possen fraglos für das „Volk“ geschrieben, für das Theater der kleinen Leute, das Wiener Kleinbürgertum, dasselbe Publikum also wohl, das in den Hoftheatern die bewußte „fünfte Galerie“ besetzte (oder auch „bestand“). Aber die „kleinen Leute“ lebten dazumal noch im Schatten der „großen Leute“ und besaßen daher als glückliches Regulativ für ihre elementare Erlebnisfreudigkeit doch gewisse Vorstellungen von gutem Geschmack und „gutem Ton“. So turbulent es demnach auch auf der Nestroy-Bühne hergegangen sein mag – kaum dürften dort jemals mimische Pointen derart überdreht worden sein, wie es in besagter Münchner Inszenierung immer wieder vorkam.

Spielleiter dieser Aufführung war Karl Paryla: der für Nestroy prädestinierte Ur- und Erzkomödiant. Er mimte den Handlungsgehilfen Weinberl auf eine köstliche Art – ein Meisterstück, alles in allem. Indessen: mehrfach ging dann doch die „Spielastik“ mit ihm durch. Er ermüdete als Regieführen durch endlose Wiederholung seiner holzhammerlichen Gags. Daneben aber gab der alte Hans Moser, der im Film so verbrauchte, als „vazierender Hausknecht“ das Gegenbild einer ganz stillen, feinen Komik, die viel stärker wirkte als der ganze Tumult um ihn herum. Da hatte man die Gegensätze in einem Rahmen.

Eine Residenztheater-Premiere bot Gelegenheit, sich ganz klar zu werden über das Komödienproblem. Da hatte Ernst Ginsberg Lope de Vegas „Kluge Närrin“ in Szene gesetzt. Der vornehme große Darsteller, eben erst wieder in der erneuerten Horwitz-Inszenierung des „Misanthrop“ bewundert, lenkte hier das szenische Geschehen so behutsam wie stilvoll, ohne freilich (im ersten Akt) ganz auf gelegentliche gröbere Lacheffekte zu verzichten.

Man sah ein heiter-bewegtes Komödienspiel, das an innerer Spannung gewann, was es gegenüber dem Anfang an äußerem „Tempo“ verlor. Dergleichen wird heute nicht mehr geschrieben und meistens kaputtgespielt, weil der gesellschaftliche Hintergrund nicht mehr selbstverständlich gegeben ist, vor dem Komödien sich etablieren, vor dem sie gepflegt werden mit allem Aufgebot an geistvoller Bosheit, an formvollendeter Malice, an witziger Kränkung und vernichtender Ironie.