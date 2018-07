Inhalt Seite 1 — Der Traum vom trauten Heim ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

In dem Maße, in dem bei der öffentlichen Hand das Geld knapper wird, wächst der Appetit auf Kapitalmarktmittel. Der Bundesfinanzminister, seine Länderkollegen und die Gemeinden, der Lastenausgleichfonds, die Kreditanstalt für Wiederaufbau – alle verspüren sie neuerdings einen gewaltigen Hunger nach „marktkonformen“ Geldbeziehungsweise Kapitalmarkt-Finanzierungen. Auch der Bundeswohnungsbauminister gehört zu dem Kreis derer, die sich vom Kapitalmarkt Rettung aus Finanznöten versprechen.

Minister Lücke kann dabei allerdings alte Rechte geltend machen. Seit Jahr und Tag wirbt er nämlich dafür, von den bisherigen öffentlichen Wohnungsbausubventionen auf Kapitalmarktmittel „umzuschalten“. Es ist einer seiner dringlichsten Wünsche, im Wohnungsbau die Träger des organisierten Realkredits – das sind die Hypothekenbanken, die Versicherer und die gesetzlichen Rentenversicherungsanstalten – wieder zu den wichtigsten Kapitalgebern des Wohnungsbaues zu machen, so wie es in den goldenen Zeiten vor dem ersten Weltkrieg der Fall war.

Der Erfolg dieser ministeriellen Werbekampagne wollte sich bislang nicht so recht einstellen. Die im zweiten Wohnungsbaugesetz vorgesehenen Aufwendungsbeihilfen, Zinszuschüsse und Annuitätsdarlehen, die samt und sonders die Mittel überflüssig machen sollen, stießen bei den Ländern, dem baulustigen Publikum und den Kreditinstituten nicht auf die Gegenliebe, die Minister Lücke erwartete und die wohl auch nötig wäre, um das Experiment der Überführung des Wohnungswesens in die marktwirtschaftliche Ordnung nicht scheitern zu lassen.

Minister Lücke beauftragte vor gut Jahresfrist seinen wohnungswirtschaftlichen Beirat, die Ursachen dieses Kapitalmarkt-Mißerfolges aufzuspüren und geeignete Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen. Das war keine schwierige Aufgabe, denn mittlerweile hat es sich zur Genüge herumgesprochen, daß der Einsatz von Kapitalmarktmitteln im Wohnungsbau nur zu oft an den zu starren Beleihungsvorschriften scheitert. Der Hypothekarkreditgewährung sind Grenzen gesetzt, die auch noch so rührige Realkreditinstitute nicht zu überspringen vermochten.

So bemißt sich nach den (übrigens sehr unterschiedlichen) Vorschriften der für die Hypothekarkreditgewährung maßgebliche Beleihungswert unter anderem nach dem „nachhaltig“ zu erzielenden Ertrag des betreffenden Objekts. Preis- und Mietstopp drücken diesen „Ertrag“ und damit also auch den Beleihungswert. In der Regel beläuft sich demgemäß der Beleihungswert auf etwa 50 bis 60 v. H. der effektiven Gesamtherstellungskosten. Auf den erststelligen Hypothekarkredit entfallen nach einer Faustregel etwa fünfzig Prozent des Beleihungswertes, so daß also lediglich rund dreißig Prozent der gesamten Baukosten mit einer ersten Hypothek finanziert werden können. Ausnahmen bestätigen freilich die Regel.

Zur Beseitigung der dem Realkredit in den Weg gelegten Hindernisse bot sich denn auch das Instrument der öffentlichen Bürgschaft schon vor geraumer Zeit an. Bei Vorliegen einer öffentlichen Bürgschaft werden die Kapitalgeber theoretisch in die Lage versetzt, sogar den sogenannten „unrentierlichen Bauaufwand“ – das ist grob gesagt die Differenz zwischen dem Beleihungswert und den tatsächlichen Herstellungskosten – zu finanzieren, für den im sozialen Wohnungsbau bisher ausschließlich öffentliche Haushaltsmittel eingesetzt werden mußten. Auf jeden Fall kann mit Hilfe dieser zusätzlichen Bürgschaftsversicherung stärker in den nachstelligen Finanzierungsraum vorgestoßen werden.

Der Vorteil einer solchen Bürgschaftspraxis liegt auf der Hand: direkte Baudarlehen der öffentlichen Hand können durch private Realkredite ersetzt, die Budgets von Bund und Ländern entsprechend entlastet werden. Infolge der Haftung potenter Bürgen (Bund, Länder) entfällt für den Darlehensgeber auch die Notwendigkeit, eine Prämie für das erhöhte Risiko der nachstelligen Beleihung einzukalkulieren, so daß also mit Hilfe der Bürgschaft die Kosten der zweiten Hypothek denen der ersten angenähert werden können – ein Vorteil, den die Baulustigen gewiß zu schätzen wissen. Schließlich stehen zur Verbilligung der nachstelligen Finanzierung Zinszuschüsse und andere Beihilfen des zweiten Wohnungsbaugesetzes zur Verfügung.