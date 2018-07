Die Aktionäre der Gebrüder Junghans AG, Uhrenfabriken in Schramberg, erlebten auf der Hauptversammlung wieder einmal eine Überraschung. Der Vorsitzende des Vorstandes (und als Geschäftsführer der Karl Diehl GmbH, Nürnberg, Mehrheitsaktionär von Junghans) kündigte eine grundlegende Produktionsumstellung an, um die Rentabilität des Unternehmens wieder zu heben. Diese Umstellung ist die Konsequenz aus dem unbefriedigenden Ergebnis des Geschäftsjahres 1958/59 (30. 6.), das für die Aktionäre mit einer Kürzung der Dividende von 7 auf 5 v. H. endete. Die Ursache für den Umsatzrückgang im Berichtsjahr um 2,3 v. H. nach einer Umsatzsteigerung um 10 v. H. im Jahr zuvor sieht Diehl in erster Linie in der mangelnden Konkurrenzfähigkeit von Junghans. Einige Konkurrenzfirmen haben sich auf die Fertigung bestimmter Uhren (zum Teil sogar auf nur ein Werk) spezialisiert, die in großen Serien und damit billiger produziert würden.

Durch die Überkapazität in der Uhrenbranche ist darüber hinaus eine falsche Preispolitik aufgekommen. Da bei Junghans die Rationalisierungsmöglichkeiten erschöpft sind, will Diehl nun ebenfalls die Produktion auf wenige, starken Absatz versprechende Uhren konzentrieren, die eine große Serienfertigung erlauben. Die schon bisher nur in kleinen Serien hergestellten Uhren sollen aus Traditionsgründen und wegen des vorhandenen Produktionsapparates allerdings nicht ganz aufgegeben werden. Doch soll künftig die Kalkulation für beide Serien getrennt erfolgen, damit nicht mehr, wie bisher, die Kosten der Kleinserie von der Großserie mitgetragen werden müssen. Damit soll die Großserie im Preis wieder konkurrenzfähig werden.

Die durch die Produktionsbereinigung freiwerdende Kapazität soll für eine zusätzliche Fertigung verwendet werden, von der sich Diehl für die Zukunft eine nachhaltige und dauerhafte Umsatzsteigerung verspricht. Diehl sagte zwar nicht konkret, an welche Erzeugnisse er dabei denkt, deutete jedoch an, daß im Gegensatz zu der bei Uhren abgeschlossenen Entwicklung in der Automation der Betriebe mit Hilfe der Elektronentechnik noch genügende Betätigungsmöglichkeiten bestünden. Diehl denkt dabei offensichtlich vorerst nicht an eigene Entwicklungen, sondern in erster Linie an die Übernahme von ausländischen Lizenzen. Die Produktionsumstellung bedingt, wie Diehl weiter ankündigte, zunächst erhebliche Investitionen, welche die Bilanzen der nächsten zwei bis drei Jahre beträchtlich belasten werden. Er hofft aber, mit diesen Maßnahmen in nicht allzu ferner Zukunft den Aktionären wieder bessere Jahresergebnisse bieten zu können.

Im Zusammenhang mit diesem Sanierungsplan war auch eine von der Hauptversammlung beschlossene Satzungsänderung über die Vertretungsbefugnis des Vorstandes sehr aufschlußreich. Bisher konnten laut Satzung nur zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist gemeinsam die Firma nach außen vertreten. Nunmehr ist der Aufsichtsrat ermächtigt worden, an Vorstandsmitglieder auch Einzelvertretungsbefugnis zu erteilen. Man geht dabei wohl nicht fehl in der Annahme, daß damit Diehl seine Position bei Junghans noch mehr verstärkt hat, seitdem er vor drei Jahren überraschend als neuer Mehrheitsaktionär von Junghans bekanntgeworden ist. Nach der Hauptversammlung Ende 1956, in der erstmals in der Präsenzliste die Karl Diehl GmbH mit einer Mehrheit des Junghans-Kapitals erschien, wurde Diehl in den Vorstand von Junghans berufen. Ein Jahr später wurde er Vorstandsvorsitzender und die Satzung dahingehend geändert, daß bei Meinungsverschiedenheiten im Vorstand dessen Vorsitzender entscheidet. Auf der diesjährigen Hauptversammlung vertrat die Diehl-Gruppe mit 6,13 Mill. DM Aktien allein 76,8 v. H. des Junghans-Kapitals von 7,98 Mill. DM. C. D.

