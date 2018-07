Die Einigung im Stahlkonflikt: Ein Sieg für die Gewerkschaften und für Nixon

Von René Erbe

Ein historischer Arbeitskonflikt in der Stahlindustrie endete heute mit einem überwältigenden Sieg für die Stahlarbeiter-Gewerkschaft.“ Mit diesem Satz begann die New York Times ihren Bericht über die Verhandlungen, die am 5. Januar zu einer Einigung geführt hatten. In den nächsten dreißig Monaten werden die Stahlarbeiter Lohnerhöhungen erhalten, die sich nach Berechnungen der Stahlfirmen auf insgesamt 41 Cents pro Stunde belaufen. Die Einkommens-Verbesserung wird sich sowohl in höheren Geldlöhnen als auch in besseren Sozialleistungen niederschlagen.

Gegenwärtig erhalten die amerikanischen Stahlarbeiter im Durchschnitt 3,10 Dollar pro Stunde. Die erste Aufbesserung der Geldlöhne um sieben Cents wird am 1. Dezember 1960 erfolgen, die zweite am 1. Oktober 1961. Die Stahlfirmen übernehmen ab sofort gewisse – bisher von den Arbeitnehmern geleistete – Beiträge an die Alters- und Krankenversicherung, was für die Arbeiter praktisch dasselbe ist wie eine Erhöhung der Löhne. Zudem werfen die Leistungen der Sozialversicherung auf Kosten der Unternehmer wesentlich erweitert. Die Tage der lokalen Arbeitsregeln, auf welche. die Unternehmer so großes Gewicht gelegt hat. ten, wird einem „unparteiischen Untersuchungsausschuß“ zugeschoben. Die Empfehlungen dieses Ausschusses sind jedoch für keine der beiden Parteien bindend.

In allen diesen Streitpunkten hat die Gewerkschaft ihren Standpunkt durchgesetzt. Die einzige Konzession der Gewerkschaft bildet die Begrenzung des bisher automatischen Teuerungsausgleichs. Die Arbeiter vernichten auf den Teuerungsausgleich von 4 Cents, der ihnen nach dem alten Kontrakt im gegenwärtigen Zeitpunkt zugekommen wäre. Außerdem setzt der neue Vertrag fest, daß die gesamten Teuerungszulagen während, der nächsten 30 Monate 6 Cents (2 v. H. des bisherigen durchschnittlichen Stundenlohns) nicht übersteigen sollen. Überdies kann dieser Teuerungsausgleich noch weiter herabgesetzt werden, wenn die Kosten der von den Unternehmern übernommenen Sozialleistungen stark steigen sollten – was in Anbetracht der Entwicklung der amerikanischen Arzt- und Medikamentenkosten wahrscheinlich ist.

Die Lohn-Lokomotive

Als im Frühjahr dieses Jahres die Stahlfirmen ihren Kreuzzug für die Abschaffung der „Gewerkschafts-Herrschaft“ in der amerikanischen Stahlindustrie begannen, ahnten sie kaum, daß dieser Kreuzzug ein halbes Jahr später mit einem solchen Fiasko enden wurde. Roger Blough, Präsident der US Steffi Corporation, gab in einem Interview im Fernsehen zu, daß das „Abkommen, mit dem wir uns nun abfinden messen, nicht dem entspricht, das wir so lange? erstrebten“. Er findet zwar einen schwachen Trost darin, daß das neue Abkommen weniger inflationär ist als die anderen Kontrakte seit dem Ende des zweiten Weltkriegs.